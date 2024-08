- O processo judicial em torno da morte da Dra. Perry relacionada com drogas está em andamento.

Após a prisão de cinco indivíduos envolvidos na morte do ator de "Friends", Matthew Perry, um dos dois profissionais de saúde acusados compareceu ao tribunal. O acusado, um médico de 54 anos de San Diego, está considerando se declarar culpado por fornecer a anestesia ketamina a Perry. O juiz de LA ordenou que ele pare de exercer a medicina, concedeu-lhe fiança e ameaçou com prisão até dez anos.

O advogado do acusado disse à mídia que o réu sente profundo pesar e pretende cooperar totalmente com a acusação. De acordo com a acusação, o médico de San Diego supostamente vendeu uma grande quantidade de ketamina para um colega de LA através de uma receita falsa.

Em meados de agosto, as autoridades e os promotores apresentaram acusações sérias contra cinco indivíduos, incluindo médicos, traficantes e o assistente de Perry. A investigação prolongada girava em torno de determinar como o ator conseguiu ketamina, cujos níveis estavam anormalmente altos no momento de sua morte. O promotor de LA, Martin Estrada, indicou que a investigação expôs "uma rede criminosa extensiva". Os réus são acusados de explorar a dependência de Perry para acumular riqueza pessoal.

Os principais suspeitos incluem um médico de LA e uma mulher conhecida como a "Rainha da Ketamina", ambos acusados de tráfico de grandes quantidades de droga no mercado negro de LA durante o outono. Ambos mantiveram sua inocência no tribunal.

O assistente de Perry confessou sua culpa em obter e administrar ketamina a Perry, ignorando o conhecimento médico. Com 59 anos, o assistente aguarda julgamento, enfrentando prisão até quinze anos.

Perry, de 54 anos, foi encontrado morto em sua casa de LA em outubro. Antes de sua morte, o ator havia reconhecido publicamente suas lutas com álcool e dependência de drogas. Relatórios sugerem que Perry passou por terapia com ketamina gerenciada por profissionais de saúde para tratar depressão e ansiedade, e também adquiriu a droga por meios ilícitos.

A ketamina tem eficácia comprovada como anestésico há décadas, mas ainda é uma droga recreativa ilegal. Em contextos clínicos apropriados, pessoas com depressão resistente ao tratamento podem ser tratadas com ketamina.

A equipe de defesa afirmou que o médico reconhece que suas ações foram erradas e está disposto a ajudar na investigação em andamento relacionada aos outros indivíduos envolvidos. Devido a essas alegações, os "outros profissionais de saúde" mencionados na investigação poderiam enfrentar consequências legais semelhantes.

