O processo de obtenção de bilhetes de comboio agora requer o dobro do tempo.

A Deutsche Bahn está ampliando a janela para a reserva de passagens de trem antecipadas. Em vez da janela atual de seis meses, as passagens estarão disponíveis para reserva até um ano antes, como anunciou a empresa estatal. Essa mudança entrará em vigor em 16 de outubro, coincidindo com a introdução de um novo horário, com os trens começando a funcionar de acordo com ele a partir de meados de dezembro.

Essa expansão do período de reserva antecipada faz parte de várias iniciativas da Deutsche Bahn para aumentar o apelo da viagem de longa distância. O ano de 2024 foi difícil para a empresa, com greves, eventos climáticos severos e infraestrutura deteriorada, o que afetou significativamente o tráfego de longa distância, de acordo com Michael Peterson, membro do conselho responsável pelo tráfego de longa distância. "Perdemos a confiança dos nossos clientes", admitiu Peterson.

A demanda por viagens de longa distância foi "excepcionalmente alta" em 2023, mas os desafios enfrentados neste ano abrandaram essa demanda, disse Peterson. Em agosto, a pontualidade dos trens de longa distância foi de apenas 60,6 por cento, uma figura descrita por Peterson como "decepcionante". A empresa tem como objetivo aumentar a pontualidade para mais de 75 por cento até 2027, afirmou Peterson, enfatizando que uma infraestrutura confiável é crucial para isso.

Trens ICE mais rápidos

Melhorar a infraestrutura é uma prioridade para a Deutsche Bahn, com obras de construção planejadas para numerosas rotas importantes nos próximos anos, com foco em 41 corredores-chave. A coordenação entre os projetos de construção e o horário será melhorada no futuro. Para melhorar a pontualidade, os trens ICE-4, que representam cerca de 60 por cento dos assentos nos trens de longa distância, serão permitidos para alcançar uma velocidade máxima de 265 km/h em vez da atual 250 km/h. Essa melhoria poderia ajudar a compensar atrasos em determinadas rotas.

Peterson também antecipou planos para uma expansão dos serviços de longa distância nos próximos anos. Com a capacidade da rede já pressionada, reduzir os serviços de longa distância não é uma solução válida, já que eles representam uma fração pequena do tráfego ferroviário na Alemanha.

Peterson mencionou que haverá mais conexões Sprinter no horário de 2025, o que implica viagens do ICE com menos paradas entre as estações de partida e destino. Até dezembro de 2026, 20 cidades alemãs importantes estarão conectadas à rede nacional de longa distância com um serviço ICE a cada meia hora, revelou Peterson.

Cancelando trens pouco utilizados

Enquanto os trens de longa distância brancos e vermelhos da Deutsche Bahn são operados e financiados exclusivamente pela empresa, o sistema de transporte regional funciona de forma diferente. No setor regional, os estados federados ordenam trens via associações de transporte, que geralmente subsidiam os serviços para conectar regiões. De acordo com documentos internos, a Deutsche Bahn só lucra nas principais rotas de longa distância. Os 70 por cento restantes das rotas na rede suplementar e regional são operados principalmente com prejuízo.

O ministro dos Transportes, Volker Wissing, e outros oficiais pediram à Deutsche Bahn que mantenha seus serviços de longa distância antes das eleições regionais no Leste da Alemanha. O setor foi incentivado a aumentar a ocupação de seus trens por meio de melhores ofertas. No entanto, os trens de longa distância também estão perdendo negócios para trens regionais mais baratos, devido ao bilhete da Alemanha no setor de transporte regional.

Em alguns casos, os trens IC ou ICE pouco utilizados podem ser substituídos por trens regionais, disse Peterson, enfatizando que essa decisão será tomada em consulta com os representantes dos estados. Frequentemente, não faz sentido operar um trem de longa distância vazio em uma rota onde também está

