O problema não é a Volkswagen.

Em Volkswagen, estão em andamento discussões entre a gestão e representantes dos trabalhadores, com o foco em escapar da crise e suas implicações. Embora essa discussão seja compreensível, ela ignora os problemas subjacentes: o alto custo de vida na Alemanha torna o país um ambiente desafiador para empresas que competem globalmente.

A partir de hoje, essas discussões ocorrerão no Palácio de Herrenhausen, perto de Hannover. Normalmente, essas reuniões giram em torno de aumentos salariais. No entanto, desta vez, a conversa pode envolver possíveis demissões ou até mesmo fechamentos de fábricas para cortar custos. O CEO da VW, Oliver Blume, reconheceu em uma entrevista à ntv que os custos da Volkswagen são altos demais na competição internacional.

Os representantes dos trabalhadores estão apontando o dedo para a diretoria, alegando que eles não tomaram decisões necessárias ou reconheceram sua importância a tempo. Os funcionários não deveriam pagar pelo descuido desses erros, eles argumentam, e estão exigindo um aumento salarial de sete por cento. Como é tradicional na negociação coletiva, sua demanda inicial é a máxima.

Embora algumas decisões em Wolfsburg tenham sido incorretas ou adiadas, o sucesso da Volkswagen lhes deu tempo. Até mesmo o escândalo do diesel, que resultou em bilhões de despesas especiais, foi administrado. A ampla co-determinação, que levou a salários relativamente altos, também não pareceu um problema. Tudo corria bem.

No entanto, a subestima da concorrência da China foi mais prejudicial. Por muito tempo, a Volkswagen subsidiou ineficiências na Alemanha com a receita da Ásia Oriental. Agora, com o colapso de seu negócio na China, isso não é mais suficiente.

Altos custos na Alemanha

A crise da Volkswagen é agravada por desafios domésticos. No entanto, as causas raízes estão em outro lugar. O local de produção da Alemanha tornou-se muito caro globalmente. Altos salários, energia cara e burocracia onerosa são algumas das razões pelas quais a Alemanha está perdendo apelo na competição global.

Empresas químicas estão transferindo linhas de produção inteiras para a China. Bancos estão mudando unidades de back-office para a Polônia. Empresas de logística para a Hungria. Qualquer empresa que possa, está saindo da Alemanha - incluindo a indústria automobilística. Os especialistas concordam: os fabricantes de carros alemães encolherão, não crescerão. Em alguns anos, o motor de crescimento industrial pode engasgar ainda mais. Para abordar isso, são necessários produtos atraentes a preços competitivos no mercado global. E políticas econômicas e industriais supportive.

A França mostrou como isso pode ser feito. Nos últimos anos, os impostos foram reduzidos, a loucura burocrática foi eliminada e um foco foi colocado em fundar novas empresas. Até CEOs alemães estão entusiasmados com convites do Palácio do Eliseu.

Regularmente, o presidente francês Emmanuel Macron convida líderes econômicos de todo o mundo para um jantar real, muitas vezes no Palácio de Versalhes. Os oradores convidados incluem empresários dos EUA como o fundador da Amazon, Jeff Bezos, ou o revolucionário Elon Musk. Os gerentes, incluindo aqueles da Alemanha, são sutil e encantadoramente mostrados as vantagens de se localizar na França pelos membros do governo francês. Berlim poderia tomar nota. Encontrar locais impressionantes aqui não deveria ser um problema. No entanto, a atual coalizão de tráfego de luz e a mentalidade pouco convincente de alguns tomadores de decisão políticos poderiam ser um problema.

Para a Volkswagen, mudar sua maneira de pensar pode ter chegado tarde demais. A empresa deve encontrar rapidamente soluções para escapar da crise. O Palácio de Herrenhausen seria um local ideal para uma conferência. Construído no século 17, o palácio apresentava sinais de envelhecimento e foi destruído na década de 1940. Vinte anos atrás, um novo e impressionante complexo de edifícios foi construído nas antigas fundações. Do lado de fora, o palácio parece o original. Dentro, tudo é novo.

