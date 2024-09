- O Príncipe Haakon apoia entusiasticamente os atletas noruegueses

Na semana passada, o Príncipe Haakon esteve no casamento de sua irmã em Geiranger, Noruega, mas uma semana depois, ele estava em Paris, torcendo pela equipe norueguesa nos Jogos Paralímpicos. No dia 3 de setembro, o herdeiro norueguês de 51 anos aplaudiu seus conterrâneos nos Jogos de Paris, testemunhando-os ganhar duas medalhas de bronze. A conta oficial do Instagram da família real norueguesa compartilhou instantâneos da visita real e dos momentos de vitória com medalhas.

A Visita do Príncipe Haakon aos Quartos dos Atletas

O dia começou com a visita do Príncipe Haakon aos quartos dos atletas da equipe norueguesa, como anunciado no Instagram do palácio. O príncipe interagiu não apenas com potenciais medalhistas de seu país, mas também com os vencedores das medalhas de bronze. As fotos publicadas pelo palácio revelaram a princesa Helle Sofie Sagoey, de 26 anos, que conquistou o terceiro lugar na final feminina de badminton para cadeirantes contra sua oponente indonésia Sadiyah Khalimatus (24). O jovem Fredrik Solberg, de 22 anos, levou a medalha de bronze na prova masculina de 50m livre.

O Toque Real nos Jogos Paralímpicos de 2024

O Príncipe Haakon não é o único membro da realeza europeia apoiando os Jogos Paralímpicos. O príncipe herdeiro Christian da Dinamarca, de 18 anos, também viajou para Paris para apoiar a equipe dinamarquesa. As publicações no Instagram da família real dinamarquesa revelaram que o príncipe herdeiro assistiu a partidas de rugby em cadeira de rodas e tênis de mesa.

Palavras de incentivo para os competidores paralímpicos também vieram da rainha Letizia da Espanha (51). As fotos no Instagram mostram ela torcendo pelo atleta espanhol Iñigo Llopis (25), que acabou levando a medalha de ouro na prova masculina de 100m costas na natação.

O Encorajamento do Príncipe Herdeiro Haakon aos Atletas Noruegueses

Após sua interação com os atletas, o Príncipe Herdeiro Haakon se dirigiu à equipe, expressando seu orgulho e apoio. Ele lembrou-os de sua força e resiliência, que os levou aos Jogos de Paris.

Sob a legenda "Príncipe Herdeiro Haakon Torce pelos Para-atletas da Noruega", a conta oficial do Instagram compartilhou uma foto do príncipe dando seu discurso inspirador.

