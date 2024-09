O principal negociador da Volkswagen vê a situação com urgência.

No início das negociações salariais, o CEO da Volkswagen, Arne Meiswinkel, ostenta uma expressão séria. "A competição global representa um risco significativo para nos ultrapassar", comenta Meiswinkel. "Isso requer ação imediata". A Volkswagen não é a única fabricante de automóveis a enfrentar obstáculos.

Meiswinkel, que cuida dos assuntos de pessoal da marca Volkswagen, expressa sua preocupação com cerca de 120.000 empregados. "Precisamos revigorar nossa empresa em conjunto. A situação é grave", diz ele de Hanôver.

As negociações salariais, inicialmente agendadas para o final de outubro, foram antecipadas devido à estratégia agressiva de corte de custos da Volkswagen, implementada no início do mês. "Na fase inicial das negociações, nos concentraremos em construir uma compreensão comum de nossa posição de partida", diz Meiswinkel.

Além dos salários, a segurança de empregos prometida pela Volkswagen também estará na mesa de negociações. A Volkswagen remain committed to German industrial labor and jobs, claims Meiswinkel, but maintaining a strong competitive edge is essential.

IG Metall se opõe a demissões e fechamento de fábricas por motivos operacionais e exige um aumento de 7% nos salários para os 120.000 empregados da Volkswagen em seis sites ocidentais da Alemanha cobertos pelo acordo salarial da empresa. Daniela Cavallo, presidente do conselho de trabalhadores, havia criticado as medidas de austeridade da empresa e prometeu resistência.

Além da Volkswagen, várias outras fabricantes de automóveis também enfrentam superprodução

Uma investigação da Reuters revela que, além da Volkswagen, várias outras fabricantes de automóveis com fábricas na Europa também estão enfrentando dificuldades. Ford, Renault e Stellantis enfrentam desafios semelhantes, como mostram os dados da empresa de análise GlobalData - em alguns casos, esses problemas de superprodução ultrapassam os da própria Volkswagen. Em média, a utilização das fábricas na Europa em 2023 deve ficar em 60%, uma queda de 10% em relação ao ano anterior à pandemia de 2019.

A superprodução tende a se concentrar na Europa Ocidental: na Alemanha, França, Itália e Reino Unido, as taxas de utilização caem para 54%, em comparação com 65% antes da crise. Por outro lado, na Espanha, Turquia, Eslováquia e República Checa, onde os custos do trabalho são mais baixos, a média de utilização cai apenas de 83% para 79%. A taxa de utilização necessária para que uma montadora gere lucro com uma fábrica varia e depende se está sendo produzido um modelo premium com altas margens de lucro ou um carro econômico com margens de lucro estreitas. As montadoras se recusam a comentar sobre esse assunto.

No entanto, dentro da indústria, uma taxa de utilização de 70% é frequentemente mencionada como o ponto de equilíbrio. Os gerentes de produção do setor automotivo geralmente buscam taxas de utilização de 80% a 90%, equilibrando eficiência de custos com previsão para manutenção e atualizações de modelos.

