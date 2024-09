- O primeiro-ministro opta por amigos felinos

Nova Competição Felina para o Residente Querido da Downing Street, Larry: Os filhos do novo Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, estão adquirindo um companheiro felino. Starmer compartilhou com a BBC em seu 62º aniversário que passou "um longo verão de discussões" sobre um cachorro, mas decidiu por um gatinho em vez disso. Inicialmente, os filhos de Starmer tinham expressado preferência por um pastor alemão, como ele tinha mencionado durante sua campanha.

"Estamos recebendo um gatinho siberiano; minha filha está pegando hoje", revelou Starmer. A família - composta pelo Primeiro-Ministro, sua esposa Victoria e dois adolescentes - já tinha apresentado seu próprio gato chamado Jojo quando se mudaram para a Downing Street. Larry, segundo Starmer, não parece incomodado com o novo membro.

O Dilema da Janelinha para Gatos

O único desafio gira em torno das medidas de segurança rigorosas em vigor para a residência governamental "Número Dez". "Enfrentamos o problema, e é o mesmo para Jojo, o gato, que a única entrada de nossa nova residência é à prova de explosivos. Instalar uma janelinha para gatos não é tarefa fácil", afirmou o Primeiro-Ministro. "No entanto, nossos filhos nos convenceram de que o problema não é mais difícil com dois gatos do que com um. Portanto, estamos assegurando este gatinho siberiano."

Os antecessores de Starmer frequentemente mantinham cães: o labrador de Rishi Sunak se chama Nova, enquanto Boris Johnson apresentou o pet Dilyn.

Larry mora na Downing Street há mais de 13,5 anos - servindo um mandato mais longo do que muitos primeiros-ministros britânicos. Em sua capacidade de "Gato Chefe do Gabinete", ele até foi agraciado com uma posição oficial no site oficial do governo britânico.

Starmer é atualmente o sexto primeiro-ministro a compartilhar uma casa com Larry. David Cameron trouxe o gato para a residência governamental em 2011 - para resolver o problema de roedores. No entanto, principalmente, o animal serve para entreter jornalistas, como perseguir pombos. Uma vez que Larry está avançado em idade - cerca de 17 anos - o governo supostamente planeja comunicar delicadamente ao público a triste notícia da morte do querido gato.

