O filho de 20 anos de Reese Witherspoon, Deacon Phillippe, está prestes a fazer sua estreia no cinema em "4 Kids Walk Into A Bank". De acordo com o "Deadline", ele conseguiu um papel no filme. O lendário ator Liam Neeson está em negociações para estrelar no filme também.

Grande Passo da TV para o Cinema

Deacon Phillippe, filho de Reese Witherspoon e Ryan Phillippe (49), está dando um grande passo da televisão para a tela grande com "4 Kids Walk Into A Bank". Ele fez sua estreia como ator com um papel convidado na Netflix's "Never Have I Ever" em 2022, aparecendo como Parker em dois episódios da terceira temporada. Além de atuar, ele também é músico, tendo lançado cinco músicas desde 2023.

Outros atores que supostamente se juntarão ao filme incluem Noah Jupe (19, "A Quiet Place") e Whitney Peak (21, "Gossip Girl" reboot). Jack Dylan Grazer (20, "It") e Talia Ryder (22, "Jojo Rabbit") também são cotados para fazer parte do elenco. No entanto, de acordo com o "Deadline", nenhum acordo foi fechado ainda. A direção da adaptação cinematográfica do quadrinho de Matthew Rosenberg e Tyler Boss será de Frankie Shaw (43), conhecida por seu trabalho em "SMILF".

De acordo com o "Deadline", Liam Neeson interpretará o ex-assaltante bancário Danny no filme. Ryder interpretará sua neta Page, que, junto com seus amigos, planeja um assalto ao banco para pagar a dívida de Danny. O papel de Deacon Phillippe no filme ainda não foi revelado.

Deacon Phillippe é o mais novo dos dois filhos de Witherspoon e Phillippe. Sua irmã Ava (24) nasceu em setembro de 1999, com Deacon seguindo quatro anos depois. Witherspoon e Phillippe foram casados de 1999 a 2008. Três anos após o divórcio, ela se casou com Jim Toth (54). Eles anunciaram a separação no ano passado após cerca de doze anos de casamento.

