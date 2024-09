- O primeiro documentário de produção própria deste cineasta está pronto para estrear em setembro.

Daniela "Danni" Buchner (46), ex-moradora de Mallorca e mãe de cinco, está prestes a estrear em sua primeira série documental na RTLzwei. A série, intitulada "Caos Familiar sob Coqueiros: Os Problemas dos Buchners", será exibida todas as quartas-feiras às 20h15, a partir de 25 de setembro, com quatro episódios previstos.

Viúva do astro da realidade Jens Buchner (1969-2018), Danni oferecerá aos espectadores uma visão pessoal de sua vida familiar agitada. A série abordará temas como as filhas mais velhas Joelina (24) e Jada (19) saindo de casa, e os gêmeos Jenna e Diego (8) sendo constantemente levados de um compromisso para outro. As câmeras também captarão a busca da família por uma residência menor. "A poderosa Danni revela como ela equilibra a maternidade e os negócios, e os desafios que encontra pelo caminho", adiantou a RTLzwei.

A Trajetória de Daniela Buchner na Televisão

A presença pública de Daniela Buchner cresceu quando ela começou um relacionamento com Jens Buchner em 2015. A mãe de três filhos conheceu o animado expatriado de Mallorca em um festival da cidade em Delmenhorst, onde ele estava se apresentando. Seis meses depois, ela se mudou com seus filhos para Cala Millor e apareceu no documentário da VOX "Adeus, Alemanha". Em 2016, o casal deu as boas-vindas aos gêmeos, e eles se casaram em junho de 2017. Eles também participaram do reality show "Summer House Stars - Reality Star Couples' Battle" em 2018, mas infelizmente Jens Buchner sucumbiu ao câncer de pulmão alguns meses depois, em novembro do mesmo ano.

Desde então, Danni Buchner apareceu em vários outros programas. Em 2020, ela competiu no "Jungle Camp" da RTL, seguido por "Celebrity Big Brother" em 2021 e "Great Celebrity Punishments" em 2023.only this year, she has been part of "The 50" (Prime Video), "Reality Queens - High Heels Through the Jungle" (RTL+), and "I'm a Celebrity - Legendary Stars' Showdown" (RTL).

A série documental proporcionará uma visão de como Danni gerencia sua família de sete pessoas, incluindo seus cinco filhos. No meio do caos, a atenção de Danni em manter uma vida familiar equilibrada entre o tamanho de sua família e seus empreendimentos comerciais fica evidente.

