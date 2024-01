O Presidente dos EUA, Joe Biden, revela as suas escolhas para os torneios March Madness masculino e feminino - e não corre como planeado

No entanto, tal como mais de 99% dos adeptos, a previsão de Biden para o torneio masculino não teve um bom começo.

Biden optou por apoiar os Arizona Wildcats, número 2, no jogo da primeira ronda contra os Princeton Tigers, número 15.

No entanto, apesar de serem grandes azarões, os Tigers conseguiram a vitória com uma subida tardia, vencendo por 59-55 na quinta-feira.

A perder por 10 pontos quando faltavam cerca de oito minutos para o final do jogo, os Tigers conseguiram regressar ao jogo com uma sequência de 9-0 para fechar a segunda parte. Princeton conseguiu manter os Wildcats sem pontuar nos últimos 4:21 do jogo para selar a incrível reviravolta.

"É uma sensação surreal. Vencer uma grande equipa como esta neste palco é uma sensação muito especial", disse Matt Allocco, de Princeton, aos jornalistas depois do jogo. "Mas também não posso dizer que estou surpreendido.

"Esta equipa tem sido tão boa durante todo o ano, tão corajosa. No papel, vai parecer uma grande reviravolta. Mas nós acreditamos uns nos outros e achamos que somos uma equipa muito boa. Quando estivermos no nosso melhor, acho que podemos vencer qualquer equipa do país".

No entanto, o Presidente pode consolar-se com o facto de estar longe de ser o único a enganar-se na sua chave.

De acordo com o Twitter da NCAA March Madness, após a vitória de Princeton, apenas 0,065% das chaves permanecem intactas.

O resultado é especialmente chocante porque a vitória é a primeira de Princeton no torneio da NCAA em 25 anos, desde que os Tigers venceram a UNLV em 1998, com o atual treinador Mitch Henderson como jogador da equipa.

"Eles deixaram muita gente orgulhosa e feliz hoje. Eles merecem isso, sabe. Que vitória", disse Henderson aos repórteres.

Como resultado da derrota, o Arizona tornou-se a primeira equipa com mais de uma derrota para uma equipa com o 15º lugar em qualquer ronda na história do torneio da NCAA.

Por outro lado, os Furman Paladins, com 13 sementes, derrotaram os Virginia Cavaliers, com 4 sementes, em mais uma reviravolta. JP Pegues fez um arremesso de três pontos para vencer o jogo com apenas 2,4 segundos no relógio para dar início aos resultados surpreendentes do March Madness.

Com o torneio feminino a começar na sexta-feira, Biden espera que a sua chave possa durar um pouco mais do que na competição masculina.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com