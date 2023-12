O presidente do İstanbulspor conduz a equipa para fora do campo no último episódio embaraçoso para o futebol turco após a agressão ao árbitro

O presidente do İstanbulspor, Ecmel Faik Sarıalioğlu, retirou os seus jogadores do relvado depois de a sua equipa ter visto negada a marcação de um penálti a meio da segunda parte contra o Trabzonspor, o que resultou no abandono do jogo.

O último classificado Boğalar tinha clamado por um penálti após uma colisão entre Batista Mendy, do Trabzonspor, e o médio Florian Loshaj, do İstanbulspor, mas o jogo prosseguiu.

Os visitantes então rapidamente marcaram para fazer o 2-1 aos 68 minutos, graças a um cabeceamento de Paul Onuachu, levando Sarıalioğlu a entrar em campo e a exigir que a sua equipa abandonasse o jogo aos 73 minutos.

O defesa do İstanbulspor, Simon Deli, foi visto de joelhos a implorar a Sarıalioğlu que deixasse a equipa jogar o jogo fora, mas, em última análise, os jogadores seguiram as ordens do presidente do clube e foram para o seu balneário, com os árbitros a seguirem o exemplo.

De acordo com a agência noticiosa estatal turca Anadolu, a Federação Turca de Futebol (TFF) terá de decidir o que acontece a seguir.

"Uma equipa que abandone uma competição será declarada perdedora por omissão e, além disso, o número de pontos atribuídos em caso de vitória será deduzido dos seus pontos existentes", de acordo com as regras da TFF.

O İstanbulspor está atualmente no último lugar da tabela e a cinco pontos do 19º classificado, o Pendikspor, e o que aconteceu na terça-feira pode pôr em risco as esperanças do clube de evitar a despromoção.

"É um dia triste para o futebol... Vamos aguardar a decisão da federação de futebol [sobre o resultado]", disse o treinador do Trabzonspor, Abdullah Avcı, após o jogo.

Mais cedo, do outro lado da cidade, o primeiro jogo a arrancar na terça-feira após a suspensão da Süper Lig teve o Başakşehir a receber o Sivasspor num estádio quase vazio num subúrbio de Istambul.

Antes do jogo, foram oferecidas flores aos árbitros por crianças que vestiam camisolas com a palavra turca para "respeito".

O treinador da equipa da casa, Çağdaş Atan, esteve ausente da linha lateral, depois de ter sido suspenso por uma série de cartões amarelos em jogos anteriores, enquanto as decisões dos árbitros tiveram impacto no jogo: dois penáltis foram atribuídos ao Başakşehir - ambos martelados pelo avançado polaco Krzysztof Piątek - e um golo aos 62 minutos do Boz Baykuşlar foi inicialmente considerado fora de jogo, mas foi depois dado como certo após uma revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Após o jogo, Piątek disse à CNN - com um sorriso - que a qualidade da arbitragem "poderia ser melhor, mas foi OK".

O treinador do Sivasspor, Servet Çetin, também deu a sua opinião sobre a arbitragem na Süper Lig quando questionado pela CNN se a cultura do futebol turco tem um problema de respeito pelos árbitros.

"Tentamos abordar todos os árbitros com respeito e amor", disse Çetin numa conferência de imprensa após o jogo. "Por vezes, ficamos zangados. Mas isso vai e vem.

"Hoje, por exemplo, espero que os árbitros tenham acertado nas suas decisões, porque, caso contrário, vão ter uma reação dos adeptos do Sivasspor. Isso acumula-se. Isto acumula-se e transforma-se em raiva", acrescentou.

"Há erros cometidos no nosso país que não são cometidos na Europa".

Acusações criminais

Murat Fevzi Tanırlı, um antigo árbitro profissional turco que se tornou colunista e comentador desportivo, disse à CNN que "a Turquia é incomparavelmente pior do mundo no que diz respeito ao respeito [pelos árbitros]".

Esta opinião parece ter sido confirmada na semana passada, quando o então presidente do clube Ankaragücü, Faruk Koca, invadiu o relvado e deu um murro na cara do árbitro Halil Umut Meler, deixando-o com um olho negro e uma ligeira fratura no crânio, segundo o Ministro da Justiça turco, Yılmaz Tunç.

Pelo menos duas outras pessoas pontapearam o árbitro quando este estava no chão e três pessoas foram detidas pelas autoridades turcas, incluindo Koca, na sequência do incidente.

Koca, no entanto, refutou as alegações de ter dado um soco em Meler, dizendo que apenas "esbofeteou" o árbitro na cara, mas demitiu-se do cargo de presidente do clube em 12 de dezembro, dizendo que queria "evitar mais danos ao clube Ankaragücü, aos adeptos do Ankaragücü, à comunidade em que estou inserido".

Koca está agora entre os que enfrentam acusações criminais e uma possível pena de prisão.

O Conselho Disciplinar do Futebol Profissional Turco também o baniu do desporto para sempre, multou o seu antigo clube em cerca de 69.000 dólares (2.000.000 de liras turcas) e ordenou ao Ankaragücü que jogasse cinco jogos em casa sem a presença de qualquer adepto.

Na quarta-feira, o jornal turco Hurriyet publicou uma longa entrevista com Meler. "Nunca perdoarei aqueles que o fizeram ou aqueles que o provocaram", declarou Meler ao jornal.

No sábado, fez a sua primeira declaração pública sobre o incidente: "Quero que os responsáveis e os autores do incidente sejam punidos da forma mais severa possível", escreveu, segundo a Agência Anadolu.

Os abusos verbais e os ataques vão continuar

A TFF prometeu uma maior repressão - e sanções mais duras - para o mau comportamento dos árbitros.

Tanırlı disse à CNN que essas decisões, esperadas para o próximo mês, determinarão se qualquer mudança será duradoura.

"Será que isto vai afetar apenas o Ankaragücü? Porque, neste momento, os jogos vão começar esta semana e os mesmos abusos e ataques verbais vão continuar. É por isso que a federação precisa de tornar as sanções para este comportamento mais duras", disse Tanırlı.

Antes do início dos jogos de terça-feira, os adeptos estavam unidos na condenação do ataque violento de Koca, mas estavam divididos quanto à necessidade de reformas mais amplas.

"Por muito duro que seja o castigo [para o Koca], o problema começa nos adeptos. Temos de nos educar primeiro. Só depois disso, as mudanças que fizerem terão impacto", disse à CNN o adepto do Başakşehir Ceyhun Coban, que estava a assistir ao jogo com o filho.

Fatih Ates, outro adepto do Başakşehir, concordou que eram necessárias punições mais duras para os infratores, mas disse que não deveria haver sanções mais amplas contra adeptos ou equipas pelo comportamento de uma pessoa.

"Devemos saber que este é um jogo de futebol, e estamos aqui para entretenimento, não para guerra", disse Ates à CNN.

De volta ao estádio, Piątek não acha que sejam necessárias grandes mudanças para evitar incidentes violentos no futuro.

"Acho que somos todos humanos. O futebol é emocional, precisamos de manter a calma às vezes e acho que isto não pode voltar a acontecer", disse.

"Temos sempre conversas durante o jogo com os árbitros e, por vezes, precisamos de ter mais respeito."

No entanto, com o último incidente envolvendo o İstanbulspor e o presidente do clube, é provável que os holofotes permaneçam no futebol turco e na sua relação de amor e ódio com os árbitros num futuro próximo.

