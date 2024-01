O presidente da FIFA, Gianni Infantino, apela aos adeptos para que "calem todos os racistas" após os abusos num jogo em Itália

Durante o jogo entre o Lecce e a Lazio, da primeira divisão italiana, o defesa francês Samuel Umtiti e o avançado zambiano Lameck Banda foram alvo de insultos racistas.

Numa publicação no Instagram com fotografias dos dois jogadores, Infantino escreveu: "Solidariedade com Samuel Umtiti e Lameck Banda - gritemos alto e bom som: NÃO AO RACISMO!

"Que a grande maioria dos adeptos, que são boas pessoas, se levantem para calar todos os racistas de uma vez por todas!"

Um tweet publicado pela conta oficial do Lecce após o jogo dizia: "Os cânticos racistas foram abafados pelos cânticos de encorajamento. Todos os adeptos do Lecce começaram a gritar um nome - Samuel Umtiti".

O próprio Umtiti respondeu ao post de Infantino na Internet, escrevendo: "Só futebol, prazer e alegria. O resto não interessa".

Em resposta à CNN, a Serie A disse: "A liga condena sempre todas as formas de discriminação no futebol, o mesmo se aplica ao episódio de ontem".

A Serie A também disse que as sanções pelo abuso seriam aplicadas pelo Giudice Sportivo, que faz parte da Federação Italiana de Futebol, em oposição à própria liga.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a Lazio disse que "sempre se opôs a todas as formas de racismo e discriminação com todos os meios disponíveis".

"Hoje, a Lazio condena mais uma vez aqueles que protagonizaram estes actos desprezíveis, vergonhosos e antiquados e, como sempre, irá cooperar plenamente com as autoridades para identificar os responsáveis", afirmou o clube.

"Os adeptos da Lazio não são racistas e não podem ser associados a alguns indivíduos que prejudicam gravemente a reputação do clube".

De acordo com os meios de comunicação social italianos, Umtiti estava em lágrimas no final do jogo, depois de a sua equipa ter saído de uma situação de desvantagem para vencer por 2-1. Na transmissão e nas imagens das redes sociais, os adeptos do Lecce podem ser ouvidos a cantar o seu nome após o apito final.

