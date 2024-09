O presidente da Califórnia aprova uma medida que proíbe o uso de sacos plásticos em supermercados.

Anteriormente, a Califórnia proibiu sacos plásticos finos em lojas como supermercados, mas os consumidores ainda podiam adquirir sacos plásticos mais grossos, comercializados como reutilizáveis e recicláveis.

A legislação recente, aprovada pelos legisladores estaduais no mês passado, eliminará todos os sacos plásticos de compras a partir de 2026. Indivíduos que não trouxerem seus próprios sacos serão agora perguntados se precisam de um saco de papel.

A senadora Catherine Blakespear, uma das apoiadoras do projeto de lei, argumentou que as pessoas não estavam reutilizando ou reciclando os sacos plásticos. Ela se referiu a um estudo do estado que mostra que o descarte médio de sacos plásticos por pessoa aumentou de 8 libras (3,6 kg) anualmente em 2004 para 11 libras (5 kg) anualmente em 2021.

Blakespear, uma democrata, afirmou que a proibição anterior dos sacos não reduziu significativamente o uso geral de plástico.

"Estamos practically sufocando nosso planeta com resíduos plásticos", declarou ela em fevereiro.

A Oceana, uma organização não governamental ambiental, parabenizou Newsom por assinar o projeto de lei e "proteger a costa da Califórnia, a vida marinha e as comunidades dos sacos plásticos de uso único".

Christy Leavitt, diretora da campanha de plásticos da Oceana, declarou no domingo que a nova proibição de sacos plásticos de uso único nas faixas de caixa dos supermercados "estabelece a Califórnia como uma líder na abordagem da crise global de poluição plástica".

Doze estados, incluindo a Califórnia, atualmente têm algum tipo de proibição estadual de sacos plásticos, de acordo com o grupo de defesa do meio ambiente Environment America Research & Policy Center. Centenas de cidades em 28 estados também têm suas próprias proibições de sacos plásticos em vigor.

A Legislatura da Califórnia aprovou sua proibição estadual de sacos plásticos em 2014. A lei foi posteriormente confirmada pelos eleitores em um referendo de 2016.

O California Public Interest Research Group afirmou no domingo que a nova lei finalmente cumpre a intenção inicial da proibição original dos sacos.

"Os sacos plásticos poluem nosso meio ambiente e se desintegram em microplásticos que contaminam nossa água potável e colocam em perigo nossa saúde", disse a diretora do grupo, Jenn Engstrom. "Os californianos votaram para proibir os sacos plásticos de supermercados em nosso estado quase uma década atrás, mas a lei claramente precisava de uma atualização. Com a assinatura do Governador, a Califórnia finalmente proibiu os sacos plásticos nas faixas de caixa para sempre."

Como prefeito de São Francisco em 2007, Newsom aprovou a primeira proibição de sacos plásticos do país.

As empresas na Califórnia precisarão ajustar suas operações para cumprir a nova proibição de sacos plásticos, que elimina todos os sacos plásticos de compras a partir de 2026. Os consumidores que esquecerem seus sacos reutilizáveis serão oferecidos sacos de papel como uma alternativa.

