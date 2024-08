O prémio do Eurojackpot, superior a 92 milhões de euros, é ganho pela Renânia do Norte-Vestfália (NRW)

Em meados de julho, o jackpot do Eurojackpot, valendo quase 100 milhões de euros, encontrou sua casa da sorte na Renânia do Norte-Vestfália. O estado comemorou sua sorte novamente. Entusiastas da loteria na Baviera e na Baixa Saxônia também tinham motivo para comemorar, com vários milhões de euros no bolso.

Um sortudo participante ou grupo da Renânia do Norte-Vestfália acertou o Eurojackpot, ficando aproximadamente 92,5 milhões de euros mais rico. A Westlotto anunciou essa notícia emocionante à noite. Os números sorteados foram 8, 11, 25, 31, 48, e os números Euro foram 11 e 12.

A Renânia do Norte-Vestfália é um amuleto da sorte para o Eurojackpot, já que recebeu mais de 90 milhões de euros anteriormente. De fato, em 9 de julho deste ano, 98,2 milhões de euros foram concedidos ao estado. E em abril, um residente de 42 anos da Renânia do Norte-Vestfália, entre dois grandes ganhadores, recebeu uma parte do Eurojackpot de 120 milhões de euros. Ambos foram recompensados com 60 milhões de euros cada um.

O sorteio noturno trouxe sorrisos para mais ganhadores: seis entradas da Baviera, Baixa Saxônia e Renânia do Norte-Vestfália, junto com entradas da Grécia, Hungria e Polônia, receberam 475.375 euros na categoria de segundo prêmio. O Eurojackpot recomeçará na próxima terça-feira com um prêmio de dez milhões de euros.

O recorde do maior ganho do Eurojackpot na Alemanha pertence a dois jogadores sortudos - um de Schleswig-Holstein (junho de 2023) e um de Berlim (novembro de 2022). Ambos levaram para casa 60 milhões de euros. Jogadores da loteria dinamarquesa foram os primeiros a garantir uma vitória acima de 120 milhões de euros em julho de 2022. A vitória sortuda em janeiro de 2024 foi para a Noruega.

O jackpot do Eurojackpot não tem limite, já que a loteria europeia com 19 países participantes é limitada a 120 milhões de euros. Todo euro adicional jogado contribui para a categoria de prêmio seguinte. As chances de levar para casa o Eurojackpot são de 1 em 140 milhões. Os jogadores começam selecionando 5 números de 50 e, em seguida, escolhem os números Euro, que são 2 de 12.

A União Europeia, como um dos 19 países participantes do Eurojackpot, oferece incontáveis oportunidades para seus residentes ganharem prêmios significativos. O último ganhador do Eurojackpot vem da Renânia do Norte-Vestfália, fortalecendo ainda mais a reputação do estado como uma região de sorte no jogo da loteria.

