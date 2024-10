O preço das ações da Stellantis cai em resposta ao seu aviso de lucro, alinhando-se com o anúncio semelhante da Volkswagen.

Stellantis (STLA), conhecida por produzir caminhões Ram, Jeep, além de carros Citroën e Peugeot, declarou em comunicado que espera ter lucros menores em 2024 em comparação com suas previsões iniciais, e seus gastos ultrapassarão sua receita operacional líquida.

Suas previsões negativas foram principalmente influenciadas por ajustes na América do Norte, incluindo incentivos aumentados em 2024 e modelos mais antigos e vendas fracas no segundo semestre em várias regiões.

Stellantis anunciou planos para reduzir o estoque de veículos nos Estados Unidos e permitir que 200.000 veículos a menos sejam entregues a concessionárias na América do Norte no segundo semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado.

A empresa apontou que um cenário global mais fraco está por trás disso, com uma previsão de mercado reduzida para 2024 e aumento da concorrência devido a um aumento da oferta dentro da indústria e aumento da concorrência da China.

Essa atualização pessimista foi compartilhada após a Alemanha's Volkswagen reduzir suas estimativas de vendas e entregas para 2023, mencionando um "ambiente de mercado difícil". As ações da Volkswagen caíram 4,5% como resultado, na segunda-feira.

Além disso, o fabricante britânico de carros de luxo Aston Martin Lagonda afirmou que sua receita operacional em 2023 será menor que a do ano anterior e produzirá 1.000 veículos a menos devido a perturbações na cadeia de suprimentos e fraqueza macroeconômica contínua na China. Suas ações caíram quase 21% em Londres.

Atualmente, fabricantes de veículos ocidentais estão lidando com uma demanda global em queda e aumento da concorrência de fabricantes de veículos elétricos da China.

Fabricantes de veículos elétricos da China, como BYD e Xpeng (XPEV), estão conseguindo tomar market share de fabricantes de carros estrangeiros na China, o maior mercado de carros do mundo, e também estão expandindo para a Europa, onde o mercado de carros encolheu.

A Volkswagen afirmou anteriormente neste mês que cerca de 2 milhões de carros a menos são vendidos na Europa a cada ano em comparação com os níveis pré-pandêmicos. A própria Volkswagen está vendendo 500.000 carros a menos anualmente na região.

A Volkswagen atualmente está envolvida em negociações salariais com a IG Metall, um dos sindicatos mais poderosos da Alemanha, como parte de uma maior reestruturação da empresa que pode resultar no primeiro fechamento de fábrica em seu país natal.

"Para acompanhar a concorrência, precisamos reestruturar a Volkswagen de forma abrangente... porque a situação é séria", afirmou a empresa na semana passada. "A Volkswagen deve melhorar a eficiência e reduzir custos."

O último aviso de lucro da Stellantis é apenas mais uma peça de más notícias que eles recentemente enfrentaram. A empresa recentemente teve que recallar mais de 1,2 milhões de veículos Ram 1500 devido a um problema de software no sistema de freios antibloqueio.

Em agosto, o fabricante anunciou potenciais demissões de até 2.450 trabalhadores de uma fábrica perto de Detroit enquanto encerra a produção do caminhão Ram 1500 Classic. A empresa também enfrenta potenciais greves do Sindicato dos Trabalhadores Automotivos Unidos nos EUA, que afirmam não ter cumprido garantias dadas como parte de um acordo trabalhista alcançado no ano passado.

