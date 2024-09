O preço das ações da plataforma de mídia social ligada a Trump responde a um recente incidente de segurança

Ações do Trump Media & Technology Group (DJT) subiram initially em 5% no pregão de segunda-feira, após o incidente de segurança do fim de semana. No entanto, na sessão da tarde, as ações caíram 4%.

A reação do mercado é diferente da após o incidente de julho no comício de Trump na Pensilvânia, onde houve uma tentativa de assassinato. Após o incidente, em que Trump demonstrou resiliência, as ações do Trump Media subiram até 50% no dia seguinte, fechando com um aumento de 31%.

Analistas costumam comparar o Trump Media a uma "ação de meme", já que ela prospera mais na sentimentos públicos e na histeria do que nos fundamentos financeiros. Apesar de gerar pouco receita, a plataforma de mídia social conservadora mantém um valor de mercado na casa dos bilhões.

Trump iniciou a última volatilidade do mercado na sexta-feira ao afirmar que não tem planos de vender suas ações.

Em uma entrevista coletiva, Trump respondeu a uma pergunta de um repórter dizendo: "Não, eu não vou vender. Não, eu amo isso".

A iminente expiração das restrições de lock-up, que impediam Trump e outros insiders de vender suas ações, tem sido um fator influenciando a ação por semanas. Após os comentários de Trump, o preço das ações subiu até 30%, causando duas interrupções temporárias de negociação pela Nasdaq. O dia terminou com um ganho de 12%, marcando seu melhor desempenho em três semanas.

Trump expressou sua raiva com a Nasdaq em relação à interrupção de negociação, sugerindo atividades suspeitas envolvidas.

No entanto, as interrupções de negociação são comuns no mercado de ações americano, impulsionadas por regulamentações federais para introduzir um período de timeout para ações que testemunham aumentos ou quedas abruptas de preço.

Investidores que compraram o Trump Media em sua estreia pública em março ainda estão no vermelho, com a ação atualmente negociada 74% abaixo de sua alta histórica de $66,22 em 27 de março.

Apesar da queda, as 114,75 milhões de ações de Trump ainda são valorizadas em aproximadamente $2 bilhões, uma queda em relação aos $6,2 bilhões há pouco tempo, em 9 de maio.

