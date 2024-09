O potencial conflito dentro do clã Murdoch pode influenciar significativamente o caminho a seguir para a Fox News.

Após a morte do patriarca Murdoch, conhecido por sua postura conservadora, o futuro é incerto. Será que seus filhos mais moderados, como James, desafiarão Lachlan, o sucessor preferido com tendências conservadoras, pelo controle da Fox News? Será que James levará a Fox para uma direção mais progressista?

Essas perguntas estão no cerne da disputa pela sucessão da família Murdoch, que atualmente se desenrola em uma corte de Nevada. Com 93 anos, Murdoch tenta modificar o fundo familiar que estabeleceu anos atrás, dando a seus quatro filhos mais velhos votos iguais para determinar o futuro de seu império midiático conservador após a morte. Ele espera modificar a estrutura para manter Lachlan no comando por um período mais longo.

Se Murdoch tiver sucesso nessa corte de Reno, Nevada, os planos de James para reformular a Fox News enfrentarão obstáculos significativos.

Em minha recente edição em capa dura do livro "Web of Deceit", destaco o desconforto de James com a programação de viés direitista da Fox.

James, que deixou a empresa familiar em 2020 devido a discordâncias de conteúdo, recebeu o presidente Biden em sua residência para um evento de arrecadação de fundos em 2022 e endossou a vice-presidente Harris neste mês. Ele critica privadamente os talk shows em horário nobre da Fox como perniciosos e deplora como a rede distorce o discurso público com desinformação. De acordo com uma fonte, James até mesmo elaborou propostas para realinhar a Fox News em direção a notícias baseadas em fatos, se afastando da propaganda pró-Trump.

A perspectiva de James assumir o controle é debatida e às vezes temida dentro da própria Fox News. Alguns apresentadores proeminentes expressaram interesse em adaptar suas marcas pessoais para resonar com James, e alguns personalidades da Fox têm tentado estabelecer conexões com ele, apesar da posição de Lachlan como CEO da Fox Corp.

A música tema da série de drama da HBO "Succession" pode estar tocando em sua mente agora. Alguns apresentadores astutos (ou manipuladores) da Fox estratégias sobre como permanecer relevantes caso o cenário político mude após a morte de Murdoch. No entanto, Murdoch está atualmente tentando moldar essas circunstâncias em Reno.

No ano passado, Murdoch tentou modificar os termos do fundo familiar, como primeiro relatado pelo The New York Times em julho.

De acordo com as regras atuais, Lachlan, James, Elisabeth e Prudence ganham direitos de voto iguais após a morte de seu pai. Isso permite a possibilidade de remover Lachlan por meio de um voto de 3 a 1. A Fox Corp. e a News Corp., o braço editorial que possui o Wall Street Journal e o New York Post, podem estar sujeitas a transformações no futuro.

Liberais há muito esperam por essa possibilidade, vendo-a como um possível antídoto à influência tóxica da Fox. (Maureen Dowd do The New York Times sugeriu que James poderia ser esse antídoto em uma coluna de 2020.) Mas Murdoch, notório por suas vistas conservadoras, parece determinado a preservar a orientação de viés direitista de seus meios de comunicação mesmo após sua morte. Isso parece ser a motivação subjacente para sua tentativa de subverter o fundo irrevogável.

Milhões de dólares estão em jogo. O lado de Murdoch, sem dizer explicitamente, argumenta que manter a postura política da empresa e manter os espectadores engajados na programação pró-Trump é vantajoso para todos os envolvidos, incluindo seus outros filhos.

James, Elisabeth e Prudence se opõem a essa mudança. Consequentemente, os membros da família estão presentes em Reno para audiências cruciais. Os procedimentos começaram na segunda-feira e podem durar cerca de duas semanas, de acordo com uma fonte que pediu anonimato devido à confidencialidade do caso. Inicialmente, a corte recusou-se a reconhecer a participação dos Murdochs, mas na segunda-feira o conflito tornou-se visível quando Murdoch entrou na sala de audiências pela entrada principal. Uma lista pública de pautas indica que os procedimentos continuarão até pelo menos a próxima terça-feira.

Este conflito é tanto intensamente pessoal quanto carregado politicamente, portanto, sua importância vai além do círculo da família Murdoch. Com o apoio de Elisabeth e Prudence, James poderia teoricamente assumir o controle do negócio familiar no futuro. No entanto, Murdoch está tentando frustrar esses planos até que o juiz dê seu veredicto. Enquanto isso, os funcionários da Fox especulam sobre a velha guarda, o novo desafiante e o destino geral da rede.

