O porta-bandeira olímpico de Tonga, Pita Taufatofua, não tem notícias do seu pai desde o tsunami "devastador

A catástrofe foi desencadeada pela enorme erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai no sábado e causou danos "sem precedentes" à nação do Pacífico.

Taufatofua, que se tornou amplamente conhecido depois de ter sido o porta-bandeira do seu país nos Jogos Olímpicos de verão e de inverno, encontra-se atualmente na Austrália e ainda não teve notícias do seu pai, que vivia na ilha principal de Tongatapu.

"Não faço ideia do que lhe aconteceu", disse Amanda Davies, da CNN Sport.

"Estou otimista de que ele vai ficar bem e espero que esteja a trabalhar na comunidade. Esse é provavelmente o meu palpite, mas isso sou apenas eu a especular.

"É muito duro, mas não tenho escolha. Em alturas como esta, temos de nos erguer. Há pessoas em todo o mundo que também se estão a levantar, não sou só eu, são muitos, muitos milhares de pessoas".

Devastação generalizada

A "pluma de cogumelos vulcânicos" estendeu-se a todas as cerca de 170 ilhas do país - das quais 36 são habitadas - afectando toda a população de mais de 100.000 pessoas.

O Primeiro-Ministro de Tonga, Siaosi Sovaleni, declarou que todas as casas da ilha de Mango, onde vivem 36 pessoas, foram destruídas durante a catástrofe.

Na ilha de Fonoifua, restam apenas duas casas e na ilha de Nomuka, onde vivem 239 pessoas, foram registados danos consideráveis.

Na terça-feira, o governo de Tonga confirmou a morte de três pessoas e vários outros feridos.

Na quarta-feira, Taufatofua publicou uma mensagem no Instagram assegurando às pessoas que a casa da sua família ainda estava de pé, mas ainda não conseguiu falar com o seu pai.

Para ajudar nos esforços de socorro, o atleta de taekwondo e de esqui de fundo criou uma página de angariação de fundos GoFundMe, que a CNN verificou.

Os fundos irão "para os mais necessitados", bem como para a reparação de infra-estruturas, escolas e hospitais que foram danificados.

"Não temos escolha, não podemos correr para os nossos quartos e sentarmo-nos lá a chorar e a desejar. Agora é a altura de trabalharmos e ajudarmos o nosso país", acrescentou.

"Criámos uma página GoFundMe e as pessoas têm sido muito generosas."

Taufatofua diz que há agora problemas com a "espessa camada de cinzas" em todo o país, bem como preocupações com a filtragem da água e problemas de comunicação.

Taufatofua apela a que as pessoas continuem a partilhar informações sobre a catástrofe, para que o mundo tenha conhecimento da pequena nação que está a tentar recuperar.

"Quando se está em Tonga, tudo é exuberante, é verde, é azul, é cheio de vida", disse.

"Quando se olha para lá agora, parece um filme a preto e branco de 1910 e está tudo coberto de cinzas. Não é a Tonga de que nos lembramos".

"Se alguém por aí tiver um satélite de reserva, por favor, envie-o para nós. As nossas comunicações foram cortadas.

"Elon Musk, se estiveres a ver, envia-nos o Starlink, precisamos de ajuda. Precisamos de comunicar com os nossos entes queridos".

'Somos filhos da terra'

Taufatofua estava a treinar taekwondo e a tentar qualificar-se para os Jogos de Tóquio de 2020 na modalidade de caiaque de velocidade, um desporto que escolheu como homenagem aos seus antepassados e por razões ambientais.

Não conseguiu qualificar-se no caiaque de velocidade, pelo que competiu apenas no taekwondo.

Apesar dos danos generalizados causados pelo tsunami, Taufatofua diz que ainda tem respeito pela Mãe Natureza e pelos oceanos, que desempenham um papel importante na vida dos tonganeses.

"A Mãe Terra é a maior criação de Deus e é certamente algo que temos de respeitar", afirmou.

"Por isso, mesmo com um vulcão a devastar a ilha, continuamos a ter respeito pelo vulcão, pelos oceanos e pela natureza. Não temos ódio nem animosidade.

"Entendemos, como tonganeses, que somos filhos da terra. Do pó viemos e das cinzas acabaremos por regressar.

"Continuamos a ter apenas amor pelos oceanos, não faz qualquer diferença."

