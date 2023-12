O poder dos três: como Arnold Palmer, Gary Player e Jack Nicklaus revolucionaram o golfe

Através de uma combinação do estilo de jogo "swashbuckling" de Arnold Palmer, da pura força de vontade de Gary Player e do brilhantismo absoluto de Jack Nicklaus, este triunvirato de grandes nomes do golfe catapultou o jogo para a era moderna.

Se o trio veio a redefinir a forma como o golfe era jogado entre o final da década de 1950 e o início da década de 1980, o que é invulgar para rivais desportivos, também criou relações duradouras ao longo do caminho - de tal forma que as mulheres de Nicklaus e Palmer também eram melhores amigas.

"Éramos três grandes amigos, como irmãos", disse Player, de 85 anos, ao programa Living Golf da CNN. "Viajámos para a China, para a África do Sul, para toda a Europa.

"Fomos a todo o mundo, à Austrália, a todo o lado juntos. E basicamente vivíamos juntos, jogando muitos jogos e exibições na televisão."

Player lembra-se de ter tido um confronto com Palmer num dos seus campos, mas o "afeto" que tinham um pelo outro facilitou a reconciliação.

"Fomos almoçar juntos e lembro-me perfeitamente que estávamos os dois a chorar, porque acho que tínhamos tanto afeto um pelo outro que não queríamos que isso afectasse a nossa amizade. Por isso, rimos juntos e chorámos juntos".

'Este homem vai ser um campeão'

Palmer foi o primeiro do trio a atingir o estatuto de superestrela do golfe. Até o grande Nicklaus, o homem que ganhou o maior número de majors numa carreira profissional de golfe, admitiu que fez parte do "exército de Arnie" durante os seus primeiros anos.

Nicklaus lembra-se de ter feito uma clínica de condução em Athens, Ohio, quando tinha 18 anos, com Palmer e de ter ultrapassado o seu rival em 40 jardas.

Nicklaus lembra-se de ter dito a Palmer: "Acabei de a bater por ti a 40 jardas". Palmer respondeu: "Sim, mas eu bati 63 e tu 67."

O sul-africano Player lembra-se de ver Palmer a bater bolas num tee de treino em 1957 e de pensar: "Bem, este homem vai ser um campeão."

A previsão de Player foi presciente. Um ano mais tarde, Palmer ganhou o seu primeiro grande título, conquistando o famoso Green Jacket aos 28 anos. Viria a vestir o casaco verde do Masters mais três vezes, para além de ganhar o US Open em 1960 e o Open Championship duas vezes.

Com a ajuda do seu agente Mark McCormack - que acabaria por representar Nicklaus e Player - Palmer tornou-se uma superestrela mundial, viajando por todo o mundo para mostrar as suas capacidades com os tacos e ajudado pelo carisma que "transpirava", segundo a lenda sul-africana do golfe.

A sua paixão pelo jogo era prodigiosa, segundo Player.

"Mesmo com a idade, ele não conseguia passar dos 90 anos, mas continuava a querer jogar com os membros e com as pessoas", disse Player.

A ascensão de Palmer à proeminência foi acompanhada pelo advento da televisão generalizada nos EUA, permitindo que as pessoas de todo o país o vissem ganhar os seus primeiros majors.

"Eles adoravam o homem comum que chegava ao topo e matava todos os dragões", explicou Nicklaus.

Mas foi o estilo de jogo de Palmer no campo que realmente o tornou um jogador tão apreciado pelos espectadores. Nicklaus, 18 vezes vencedor de grandes prémios, chama-lhe uma espécie de "Robin dos Bosques".

"Parecia que queria bater para a floresta, para poder dar uma tacada espetacular e emocionar toda a gente", disse. "E ele fez isso. Batia muito na floresta e tinha umas tacadas espectaculares com as quais toda a gente se identificava.

"E entusiasmava toda a gente. Ele subia as calças e tinha um cigarro pendurado na boca."

Competitividade

A natureza competitiva dos autoproclamados "Três Grandes" do golfe levou-os a coisas maiores e melhores.

Nicklaus e Palmer jogavam muitas vezes fora da competição em torneios, tal era o fogo competitivo entre os dois, de acordo com o vencedor de 18 títulos principais.

Nicklaus lembra-se especialmente do Masters de 1975, em que ambos estavam perto do topo da tabela de classificação após duas rondas.

"Estávamos a jogar a terceira ronda e eu fiz 73 tacadas e o Arnold fez 75. Demos um aperto de mão no último buraco e ele disse: 'Conseguimos outra vez. Aqui estamos nós a atirar-nos para fora do torneio'.

"Eu voltei, fiz uma boa última ronda e acabei por ganhar o torneio. Mas o Arnold acabou por se atirar para fora do torneio. E essa não é a forma de jogar golfe.

"Joga-se golfe controlando-se a si próprio. E tu és a única pessoa que podes controlar, não o campo. Por isso, há que ter isso em consideração, mas nós não o fizemos. Éramos demasiado teimosos. Éramos demasiado competitivos".

Incluindo os seus 18 majors, Nicklaus obteve 73 vitórias no PGA Tour - o terceiro maior número de sempre. Palmer obteve 62 vitórias no PGA Tour, o quinto maior número de sempre. Player obteve 24 vitórias no PGA Tour, ao mesmo tempo que acumulou 116 vitórias internacionais notáveis.

Player estabelece semelhanças entre a paixão e a motivação do trio e o espírito competitivo que Tiger Woods - o 15 vezes vencedor de grandes torneios e empatado com o maior número de vitórias de sempre no PGA Tour - traz para o jogo.

"Éramos os concorrentes mais ferozes que o mundo alguma vez viu", diz Player.

"Mas o que importa é que tínhamos um grande afeto um pelo outro. Quando estávamos no campo de golfe, deixávamos bem claro: 'Quero ganhar-te. E se me ganhares, olho-te nos olhos e digo 'muito bem'."

Mudança de opiniões

Embora o Open Championship seja um dos prémios mais cobiçados do golfe a nível mundial, nem sempre foi esse o caso.

Player ganhou o Major em 1959, mas antes de Palmer fazer a sua primeira aparição no torneio um ano mais tarde, muito poucos golfistas americanos tinham feito a viagem até ao Reino Unido para participar no torneio.

De acordo com Nicklaus, Palmer chegou como o atual campeão do Masters e do Open dos Estados Unidos, o que lhe conferiu um certo nível de prestígio junto dos seus compatriotas que estavam a assistir no seu país, ao terminar em segundo lugar.

"Os escoceses adoravam-no. E a jogar em St. Andrew's, o Kel Nagle ganhou-lhe por uma pancada. E, de repente, todos os jogadores americanos queriam ir ao British Open", disse Nicklaus.

George's, em julho, e 51 golfistas americanos estavam presentes no forte campo de 156 jogadores, incluindo o eventual vencedor Collin Morikawa.

Embora Player diga que o Open "seria o que é hoje sem" a influência de Palmer, ele acredita que a chegada do americano ao evento ajudou a atrair mais espectadores para o evento nos EUA.

"O Open Championship, com Ben Hogan, Sam Snead, Gene Sarazen, Peter Thomson e Roberto De Vicenzo, e podemos enumerar uma lista de centenas de pessoas que ajudaram a fazer do Open este grande campeonato.

"O Arnold Palmer melhorou-o quando passou por cá? Sim. Era um homem carismático que jogava tão bem nos Estados Unidos e que se tornou um dos protagonistas do Open, o que foi certamente muito positivo, mas nunca podemos atribuir a um só homem o mérito pelo maior campeonato do mundo."

Desde a sua morte em 2016, Palmer tem sido homenageado por todo o jogo de golfe e até mesmo pelo Serviço Postal dos EUA - eles emitiram um selo comemorativo em homenagem ao grande golfista em 2020.

"Acho que a maioria dos rapazes percebeu que o que Arnold fez pelo jogo foi mais do que qualquer outra pessoa", disse Nicklaus, enquanto prestava homenagem ao seu "herói".

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"A sua influência no jogo, o seu comportamento, a forma como se comportava, precisava de ser majestoso quando precisava de ser majestoso, presidencial quando precisava de ser presidencial, humilde quando precisava de ser humilde. Arnold fez um ótimo trabalho em tudo isso. E penso que todos nós lhe devemos muito", acrescenta Nicklaus.

"Não são só os profissionais que lhe devem muito, o jogo de golfe deve-lhe muito. Já passaram cinco anos, mas tenho saudades do meu amigo.

"Falei com ele cerca de duas semanas antes de falecer. E ele estava no seu estado normal. Perguntei-lhe: "Como vai isso, AP?" Ele respondeu: "Acho que me estou a preparar para sair e bater umas bolas. Sinto-me mesmo bem. O melhor que já me senti em muito tempo, estou ansioso por ir para o campo".

"Ele não estava mais perto de se preparar para ir bater bolas de golfe do que um homem na lua, mas não queria que eu soubesse outra coisa. Por isso, dei-lhe crédito por isso e, por isso, adoro-o. Sentiremos a sua falta para sempre."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com