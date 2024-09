O piloto de F1 Magnussen expressa frustração com penalidades injustas

Durante o Grande Prêmio da Itália, o piloto de Fórmula 1 Magnussen, da equipe Haas, provocou intencionalmente uma colisão, resultando em uma penalidade aplicada pelos comissários. Essa penalidade, composta por uma penalidade de tempo de 10 segundos e dois pontos adicionados ao seu registro, levou o total de Magnussen para 12 pontos. Com 12 pontos como o máximo permitido, ele pode perder a próxima corrida em Baku, suspeito de tratamento preferencial.

Os pontos dos pilotos são monitorados ao longo do último ano, e uma suspensão segue após a acumulação de 12 pontos. Enquanto a Haas pode contestar a decisão, o fracasso em reverter a penalidade significaria a ausência de Magnussen do Grande Prêmio de Baku em 15 de setembro.

Falando à Sky, um Magnussen irritado questionou as penalidades, dizendo: "Estávamos apenas correndo, não consigo entender por que eles estão aplicando penalidades assim". Após interagir várias vezes com os comissários, ele continua confuso com a complexidade do regulamento. Parece que as regras estão sendo aplicadas sem um padrão claro e consistente se ações como essas estão sendo penalizadas.

Em caso de ausência de Magnussen, a equipe Haas pode substituí-lo pelo jovem Oliver Bearman, de 19 anos. Uma figura estabelecida na Fórmula 2, Bearman serve como piloto reserva da Haas, se preparando para um papel em tempo integral na equipe na próxima temporada. Em março, Bearman fez sua estreia na Fórmula 1, substituindo um doente Carlos Sainz na Ferrari e marcando pontos.

