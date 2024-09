- O pico da inflação foi atingido, segundo o chefe da Reserva Federal.

O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, é otimista em relação à inflação na zona do euro. "O grande aumento da inflação já passou", declarou ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ, quarta-feira). "Desde que não houver outro incidente inesperado significativo como a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, então a inflação deve continuar a se aproximar de 2%."

No entanto, ainda não é hora de comemorar. "Não chegamos ao nosso destino ainda. Precisamos ficar alertas e monitorar os potenciais perigos à medida que nos aproximamos de preços estáveis, essa é a nossa função como banco central."

Nagel não quis garantir uma redução de taxa na próxima reunião do Banco Central Europeu (BCE). "Não estamos em piloto automático ainda", enfatizou. "Mas eu diria: a inflação parece estar no caminho certo."

As expectativas do mercado apontam para uma redução de taxa

O BCE decidirá sobre as taxas de juros em 12 de setembro. As expectativas do mercado sugerem uma redução de taxa. A inflação na zona do euro recentemente se aproximou da meta do BCE de 2%, atingindo 2,2% em agosto. O banco central baixou as taxas de juros pela primeira vez desde o pico da inflação em junho. Em julho, o BCE manteve as taxas de juros inalteradas e deixou em aberto a perspectiva de novas reduções em setembro.

Durante sua entrevista ao FAZ, Nagel também deu a entender que o Bundesbank pode registrar prejuízos operacionais este ano. "Podemos ver prejuízos de uma escala semelhante a 2023 neste ano. Uma vez que esgotamos nossas provisões de risco, precisaremos trabalhar com prejuízos de carência para os próximos anos."

"Mas o que é crucial para mim: os lucros do Bundesbank ressurgirão no futuro." O balanço do Bundesbank é forte, com substanciais reservas de avaliação, afirmou Nagel. "Portanto, não há motivo para preocupação - o Bundesbank não precisa de capital adicional."

Apesar dos potenciais prejuízos operacionais para o Bundesbank neste ano, Nagel mantém um olhar otimista para a perspectiva econômica da Alemanha. "A inflação na Alemanha também está se aproximando da meta do BCE, e não vemos necessidade de a Alemanha solicitar capital adicional do Bundesbank."

