- O pessoal da universidade sofreu ferimentos em um incidente de esfaqueamento no campus.

Um ataque com faca ocorreu na Universidade Técnica de Nuremberg, deixando um funcionário ferido. O agressor fugiu, segundo a polícia. Inicialmente, os esforços para identificar o suspeito desconhecido não tiveram sucesso.

A vítima foi levada ao hospital com ferimentos de faca, mas permaneceu consciente, de acordo com Robert Sandmann, porta-voz da polícia. O homem afirmou ter sido atacado enquanto saía de uma cabine do banheiro, disse Sandmann. Uma pequena faca de cozinha foi encontrada mais tarde perto da vítima, supostamente usada no ataque.

O edifício da universidade foi isolado pela polícia na manhã de quarta-feira para busca. Devido ao intervalo entre semestres, apenas um pequeno número de funcionários foi afetado, como destacou o porta-voz da universidade Matthias Wiedmann. Eles retomaram seu trabalho ao meio-dia.

Testemunhas são procuradas pelos investigadores para ajudar a identificar o suspeito. Ele é descrito como um homem alto, entre 30 e 40 anos, com barba, roupas escuras e barba clara, de acordo com um post na plataforma X.

O funcionário ferido estava trabalhando em um laboratório com dois colegas pela manhã, afirmou Wiedmann. Eles encontraram a vítima mais tarde. Os detalhes dos eventos e a motivação ainda são desconhecidos. "Não parece ter havido nenhuma discussão anterior, mas sim um encontro aleatório", disse Wiedmann. A investigação ainda está em suas primeiras etapas, de acordo com a polícia.

O incidente deixou os funcionários da universidade abalados e chocados. A universidade está considerando implementar medidas de segurança mais rigorosas no futuro, disse Wiedmann. O edifício afetado, composto por auditórios e laboratórios, é de acesso livre. "Precisaremos rever a situação retrospectivamente e considerar como prevenir tais incidentes no futuro", disse Wiedmann.

A investigação do ataque está sendo conduzida pelas autoridades do Tribunal de Justiça, uma vez que o suspeito ainda não foi identificado. Caso o suspeito seja encontrado, ele será julgado sob a jurisdição do Tribunal de Justiça por agressão e lesão corporal.

Leia também: