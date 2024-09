O pessoal da universidade de Nuremberg sofreu ferimentos de um ataque com uma faca.

Na Universidade Técnica de Nuremberg, ainda é um período tranquilo com presença mínima de funcionários. Um dos trabalhadores esbarra em um indivíduo desconhecido que colide com ele. No entanto, só mais tarde ele descobre que esse incidente foi mais do que apenas uma simples colisão. Ele descobre que foi esfaqueado duas vezes.

Um homem foi vítima de um incidente de esfaqueamento na Universidade Técnica de Nuremberg, de acordo com os relatórios policiais. O suspeito ainda não foi encontrado.

O homem de 34 anos foi levado para o hospital com duas feridas na barriga, mas ainda está consciente, de acordo com Robert Sandmann, porta-voz da polícia. De acordo com o relato do homem, ele foi pego de surpresa devido ao ataque no corredor, tendo sido assustado por uma pessoa desconhecida que havia esbarrado nele. Ao retornar ao laboratório, ele notou os ferimentos. Os investigadores encontraram-no e uma pequena faca de cozinha, a arma suspeita.

A polícia isolou o prédio da universidade pela manhã para uma busca minuciosa, envolvendo vários funcionários. Dado o período tranquilo, apenas alguns funcionários foram incomodados, mencionou Matthias Wiedmann, porta-voz da universidade, que acrescentou que eles foram capazes de retomar suas funções por volta do meio-dia.

Os investigadores estão procurando testemunhas que possam ter visto o suspeito ou qualquer atividade suspeita. Ele é descrito como um homem alto na casa dos 30 e 40 anos, usando roupas escuras e com barba clara, de acordo com o post da plataforma X da polícia.

Esfaqueamento parece não ter motivação

O homem estava realizando experimentos no laboratório com seus dois colegas pela manhã, disse Wiedmann. Eles tinham chamado as autoridades prontamente, de acordo com os registros policiais. No entanto, ainda há muitas perguntas em torno da sequência de eventos e da motivação por trás do incidente. "Parece que não houve discussão anterior, mas algum tipo de encontro aleatório", disse Wiedmann.

A comunidade universitária ficou abalada e em choque após o incidente. A universidade vai avaliar se medidas de segurança adicionais são necessárias no futuro, observou Wiedmann. O prédio afetado, que abriga tanto salas de aula quanto laboratórios, permanece aberto ao público. "Precisaremos avaliar retrospectivamente como isso aconteceu e como podemos prevenir algo assim no futuro."

O incidente de esfaqueamento ocorreu na atmosfera tranquila da Universidade Técnica da Baviera em Nuremberg. Apesar da investigação, a identidade do atacante ainda é um mistério.

