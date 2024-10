O patinador de escala canadense Nikolaj Sørensen enfrentou uma suspensão mínima de seis anos devido a acusações de "conduta sexual indevida".

A proibição segue uma investigação da OSIC em relação a alegações contra Sørensen de um suposto assédio sexual em 2012 contra uma patinadora artística e treinadora americana, confirmado pelo advogado da suposta vítima, a ex-campeã olímpica de natação Nancy Hogshead, à CNN.

Este caso está listado no portal 'Esporte Livre de Abuso' da OSIC e está sujeito a recurso ou apelação. Sørensen tem a chance de reaplicar para reavaliação após 6 anos.

O Centro de Resolução de Conflitos Desportivos do Canadá (SDRCC) informou à CNN que ambas as partes têm 21 dias para apresentar um recurso ao Tribunal de Proteção do SDRCC.

Permanece incerto se este suposto incidente foi relatado à polícia ou se uma investigação da lei foi realizada.

A CNN entrou em contato com Sørensen para comentários adicionais.

Em uma publicação no Instagram em janeiro, ele jurou cooperar totalmente com a investigação, afirmando: "Estas alegações são falsas e pretendo defender-me e a minha reputação com toda a força".

Skate Canada afirmou que foi informado da decisão do 'Esporte Livre de Abuso' e está tomando as medidas necessárias para cumpri-la.

A União Internacional de Patinação (ISU) revelou que está retirando Sørensen de todas as competições reconhecidas pela ISU e está "tomando todas as medidas necessárias para cumprir a decisão de inaptidão por um período indeterminado".

A ISU enfatizou que todos os atletas têm o direito de participar do desporto num ambiente seguro, inclusivo e respeitoso, livre de discriminação, assédio, abuso, violência, negligência ou exploração.

A suposta vítima expressou gratidão pelo apoio que recebeu em uma declaração enviada à CNN pelo seu advogado. Ela enfatizou a importância de abordar questões de abuso com extrema cautela e paciência.

Ela afirmou ainda: "Espero que o acusado finalmente assuma a responsabilidade pelos seus atos e procure ajuda para tornar-se um membro seguro da sociedade fora do nosso desporto".

Ela notou que ficou perturbada com os comentários de apoio feitos sobre o acusado no ar, que ela percebeu como menosprezar as experiências das sobreviventes de estupro e promover uma cultura prejudicial de silêncio no desporto.

Hogshead confirmou à CNN que a investigação da OSIC originou-se de um incidente quando sua cliente tinha 22 anos e Sørensen tinha 23.

Enquanto o relatório feito pela suposta vítima à OSIC não foi tornado público, Hogshead informou à CNN que o suposto assédio sexual ocorreu após uma festa em Hartford, Connecticut, em 2012.

Hogshead, que dirige uma organização sem fins lucrativos de defesa legal para meninas e mulheres no desporto, elogiou a profissionalismo da sua cliente, a sua detalhada narrativa da noite traumática e a sua persistência ao longo do processo de 14 1/2 meses.

Ela afirmou: "Os abusadores sexuais não têm lugar no desporto. Embora a maioria das pessoas concorde com essa afirmação, na prática, continua desafiador remover aqueles que são considerados terem cometido conduta sexual inapropriada".

"Minha cliente não teria vindo a público, exceto que ela viu Nikolaj Sørensen a aproximar-se de treinar patinadoras de figura e representaria um risco para muitas mais meninas e mulheres, que estariam inconscientes do perigo que corriam".

Ela concluiu que o processo foi árduo para a sua cliente, mas encorajado pelo facto de que, no final, a comunidade de patinagem estava a tornar-se mais segura e que Sørensen estava a ser banido. Além disso, ela estava esperançosa de que mais patinadoras abusadas viriam a público; o patinagem continuava a lutar contra uma cultura de abuso físico, emocional e sexual.

A OSIC não forneceu um comentário quando contactada pela CNN.

Em sua publicação no Instagram em janeiro, Sørensen escreveu: "Eu acredito que cada pessoa deve sentir-se segura e protegida no gelo e fora dele. Um ambiente positivo e de apoio no desporto é crucial para todos nós".

Ele também disse na publicação que ele e sua parceira de patinação Laurence Fournier Beaudry se retirariam dos Campeonatos Nacionais e de Patinação do Canadá naquele mês, uma vez que sua participação poderia provar-se distra

