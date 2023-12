O "parque de diversões artístico" que passou 35 anos em armazém

Luna Luna, um "parque de diversões artístico" que funcionou na década de 1980, com brinquedos e atracções concebidos por artistas lendários como Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Keith Haring e Sonia Delaunay, está agora em exibição pela primeira vez em 36 anos. A experiência de instalação imersiva, intitulada Luna Luna: Forgotten Fantasy, foi inaugurada na passada sexta-feira em Los Angeles.

Ao entrar no amplo espaço de 60.000 pés quadrados do armazém onde a Luna Luna está agora alojada, os visitantes do parque são instantaneamente transportados para a época em que muitos dos artistas cujas criações estão presentes estavam no auge da sua fama: Os desenhos de linhas vivas de Keith Haring rodeiam o seu carrossel pintado à mão; a "Árvore Encantada" cilíndrica de David Hockney parece um adereço saído diretamente de um filme da Disney. Andarilhos, personagens fantasiados e marionetistas do Bob Baker Marionette Theater, a companhia de teatro infantil de longa data de Los Angeles, vagueiam em homenagem aos malabaristas, giradores de pratos, mímicos e outros artistas teatrais que contribuíram para o espetáculo na sua versão original.

Luzes de Carnaval iluminam uma cadeira de baloiço trippy de Kenny Scharf, uma das atracções principais do Luna Land. Uma das contribuições de Heller para o Luna Land: uma capela de casamento anárquica, onde os frequentadores do parque podem "casar" com quem - ou o que - desejarem.

O parque, que abriu originalmente em Hamburgo, na Alemanha, no verão de 1987, foi uma criação do artista, autor e estrela pop austríaco André Heller. Mais de uma década antes, Heller começou a imaginar o Luna Luna, inspirado no parque de diversões Prater, na sua cidade natal de infância, Viena. O seu objetivo era criar um mundo em que a arte pudesse ser acessível - e cativante - para todos; numa entrevista de 2022 ao New York Times, Heller disse que esperava "construir uma grande ponte entre a chamada vanguarda - os artistas que por vezes eram um pouco snobes e não se relacionavam com as massas - e as chamadas pessoas normais".

E depois de, alegadamente, ter conseguido um subsídio de seis dígitos da revista alemã Neue Revue, Heller viajou pelo mundo para persuadir mais de 30 dos mais famosos criativos da época - uma lista que também incluía Ingmar Bergman e Henry Miller - a contribuir para Luna Luna.

Em fotos: O "parque de diversões artístico" Luna Luna de André Heller

A razão pela qual todos estes artistas importantes participaram por tão pouco dinheiro foi porque eu lhes disse: "Oiçam, estão constantemente a receber as maiores encomendas; toda a gente quer os vossos quadros ou esculturas, mas eu estou a convidar-vos a fazer uma viagem de volta à vossa própria infância", disse ele ao curador Dieter Buchhart em 2016. Todos, sem exceção, responderam: "Claro, é um desafio simpático e agradável".

Basquiat contribuiu com desenhos (que faziam referência aos seus trabalhos anteriores, como desenhos anatómicos) que foram pintados numa roda gigante branca - que apresentava uma enorme representação do rabo de um babuíno no seu centro. Dalí construiu o Dalídom, um pavilhão com uma casa de diversões geodésica espelhada que era uma continuação da casa de diversões surrealista que criou para a Feira Mundial de Nova Iorque de 1939.

Kenny Scharf criou uma cadeira de baloiço em tons de arco-íris com figuras de desenhos animados, Monika Gilsing desenhou bandeiras adornadas com as suas "Imagens do Vento" e, numa das exposições mais estranhas, "Palácio dos Ventos", Heller colaborou com o artista Walter Navratil numa peça com artistas a peidarem-se para microfones enquanto uma orquestra tocava música clássica.

Um recinto de feira mundial

Heller tinha grandes planos: Antes de ser instalado definitivamente em Viena, o Luna Luna deveria partir de Hamburgo para uma digressão mundial. A sua segunda paragem estava prevista para San Diego, na Califórnia, mas problemas legais complicaram - e acabaram por arruinar - a sua estreia nos Estados Unidos, tal como planeado. Heller ficou endividado e a Fundação Stephen e Mary Birch, uma organização filantrópica, concordou em comprar o parque. No entanto, desacordos sobre a cobrança de entradas e outras questões fizeram com que a fundação desistisse do negócio, dando origem a anos de acções judiciais e litígios. O Luna Luna foi encerrado e guardado, em grande parte esquecido. (Mas não pelo próprio Heller, que descreveu o seu fascínio insatisfeito pelo Luna Luna ao Times como "um caso de amor em que não se consegue parar de ter sonhos eróticos").

Em 2019, o diretor criativo Michael Goldberg deparou-se com a tradição da Luna Luna online. "Apaixonei-me instantaneamente", disse ele à CNN durante uma visita a "Luna Luna: Forgotten Fantasy". "Ver tantos artistas diferentes - tantos movimentos artísticos diferentes, artistas em diferentes fases da sua carreira - a juntarem-se para criar algo que achei tão atraente." Ele abordou Heller, que, por acaso, já estava a discutir formas de trazer Luna Luna de volta com Daniel McClean, um advogado de arte internacional. Goldberg levou então a ideia à DreamCrew, a empresa de artes e entretenimento co-fundada pelo rapper Drake e pelo seu empresário Adel Nur. A DreamCrew comprou a totalidade do Luna Luna por uma quantia não revelada à Fundação Stephen e Mary Birch.

Em janeiro de 2022, as caixas de transporte foram abertas, permitindo que as obras com décadas de existência voltassem finalmente a ver a luz do dia. Mas após cerca de 35 anos de armazenamento, as atracções já não estavam funcionais, embora alguns dos motores originais ainda funcionassem. (Na forma atual do Luna Luna, os visitantes podem entrar em algumas das instalações, mas os passeios não estão aprovados para uso humano). "Não havia um modelo para o restauro", explicou Lumi Tan, a directora curatorial do projeto. "Uma vez que estas obras foram criadas para serem interactivas, a nossa abordagem de conservação visa refletir a sua utilização por quase 300 000 visitantes em 1987, em vez de as restaurar ao aspeto que tinham antes da abertura do parque."

Um visitante de "Luna Land: Forgotten Fantasy" experimenta os interiores espelhados da instalação "Dalídom" de Dalí.

Este projeto está em curso; enquanto 16 das obras estão expostas em "Luna Luna: Forgotten Fantasy", incluindo as obras de Basquiat, Haring e Dalí, outras ainda estão a ser restauradas.

Para além de participarem nas atracções originais, os visitantes podem ver um arquivo fotográfico do desenvolvimento original do parque e saber como foi descoberto e restaurado. A mercadoria de arquivo do Luna Luna original (incluindo t-shirts e cartazes concebidos por Haring, Hockney e o artista pop Roy Lichtenstein) está a ser vendida juntamente com artigos recentemente concebidos para a exposição.

"Sinceramente, não podíamos ter imaginado uma reação tão incrível", disse Goldberg à CNN num e-mail sobre o fim de semana de inauguração da instalação. "Ver famílias jovens, grupos de amigos, casais em encontros, turistas, idosos e todos os que se encontram entre eles a fazer fila antes da abertura das portas e a sair horas mais tarde, com um sorriso de orelha a orelha, foi realmente comovente para toda a equipa."

Luna Luna: Forgotten Fantasy estará em exposição até à primavera de 2024. No entanto, Los Angeles pode ser apenas o início, com os novos proprietários do parque a planearem que os artistas modernos contribuam com novas atracções totalmente operacionais para uma digressão global no espírito da visão original de Heller. (No entanto, Heller já não está envolvido no renascimento, depois de ter admitido no ano passado à revista austríaca Falter que tinha estado envolvido na venda de uma moldura falsamente atribuída a Basquiat como uma "partida").

Em última análise, segundo Goldberg, a nova exposição invoca o espírito da original, procurando chegar tanto aos apreciadores de arte como às pessoas que não sabem nada sobre ela. "Luna Luna é algo que pode inspirar-nos a seguir o caminho da criatividade ou pode reconectar-nos com ela", explicou. "O objetivo é despertar a alegria e criar emoção nas pessoas."

