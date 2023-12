O Paris Saint-Germain enfrenta o Manchester City após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões

Espera-se que a chegada de Lionel Messi a Paris seja a peça que faltava na tentativa do PSG de vencer a Liga dos Campeões, mas o clube enfrenta uma equipa do Manchester City que quer fazer o mesmo.

O City foi derrotado pelo Chelsea na final da competição na época passada e a equipa de Pep Guardiola quer dar mais um passo em frente este ano.

O sorteio da fase de grupos também poderá ver Messi enfrentar Cristiano Ronaldo novamente, com especulações nas redes sociais ligando o atacante português a uma mudança para o Estádio Etihad.

O RB Leipzig e o Club Brugge enfrentam uma batalha difícil para se qualificarem para os oitavos de final, depois de também terem sido sorteados juntamente com o PSG e o Manchester City num Grupo A que parece perigoso.

LER: Benjamin Mendy, do Manchester City, é acusado de quatro crimes de violação e um de agressão sexual

Entretanto, o campeão Chelsea enfrenta o atual clube de Ronaldo, a Juventus, o Zenit de São Petersburgo e o Malmo no Grupo H.

O FC Sheriff, da Moldávia, já fez história ao tornar-se o primeiro clube do país a qualificar-se para o sorteio principal, mas enfrenta uma tarefa difícil no Grupo D, ao lado do 13º campeão Real Madrid, do Inter de Milão e do Shakhtar Donetsk.

Enquanto Messi tenta levar a sua nova equipa do PSG à vitória, o seu antigo clube, o Barcelona, terá de procurar inspiração noutro lado para se qualificar para o Grupo E. Tem pela frente jogos contra o gigante alemão Bayern de Munique, o Benfica e o Dínamo de Kiev.

Os adeptos do Manchester United estão confiantes de que a sua equipa pode passar aos oitavos de final, depois de ter tido um sorteio favorável contra o Villarreal, a Atalanta e o Young Boys, vencedor da Liga Europa do ano passado.

A primeira ronda da fase de grupos terá lugar a 14 e 15 de setembro, estando a final marcada para São Petersburgo, na Rússia, a 28 de maio de 2022.

A par do sorteio, a cerimónia anunciou também uma série de prémios individuais para os desempenhos da época passada.

Edouard Mendy e N'Golo Kante, do Chelsea, ganharam o prémio de guarda-redes e médio do ano, respetivamente. Ruben Dias, do Manchester City, foi nomeado defesa do ano, enquanto Erling Haaland recebeu o prémio de avançado.

Entretanto, Sandra Panos, Irene Paredes, Alexia Putellas e Jennifer Hermoso, do Barcelona, receberam os prémios de guarda-redes, defesa, médio e avançado do ano.

Alexia e Jorginho, do Chelsea, receberam os prémios de melhor jogador do ano.

Sorteio completo

Grupo A: Manchester City, PSG, RB Leipzig, Club Brugge

Grupo B: Atlético Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan

Grupo C: Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Grupo D: Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, FC Sheriff

Grupo E: Bayern de Munique, Barcelona, Benfica, Dínamo de Kiev

Grupo F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Grupo G: Lille, Sevilha, Salzburgo, Wolfsburgo

Grupo H: Chelsea, Juventus, Zenit de São Petersburgo, Malmo

Fonte: edition.cnn.com