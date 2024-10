O órgão judicial da UE declara: "Futebol balança: os regulamentos de transferência violam a legislação da UE"

Um revés para a FIFA no futebol internacional: O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) em Luxemburgo determinou que algumas regulamentações de transferências da FIFA infringem a "lei da União". Essa decisão pode ter consequências significativas para o mercado de transferências. Um ex-atleta profissional iniciou a ação judicial.

A FIFA sofreu uma derrota em uma disputa sobre suas regulamentações de transferência de jogadores perante o tribunal europeu mais alto. O TJUE encontrou algumas regulamentações em conflito com a lei da UE, conforme constatado em sua sentença. A livre circulação de jogadores garantida pela lei da UE e a competição entre clubes estão supostamente sendo limitadas pelas regras em questão, segundo o veredicto. A FIFA foi solicitada para comentar.

O caso teve origem em uma ação judicial apresentada pelo ex-futebolista profissional francês Lassane Diarra. Em 2013, ele foi adquirido pelo clube russo Lokomotive Moscow. No entanto, a parceria azedou após apenas um ano, levando Diarra a solicitar indenização. Diarra argumentou que, devido às regulamentações da FIFA, encontrar outro clube era difícil, o que tornava necessário que qualquer novo clube pagasse uma compensação à Lokomotive Moscow se um contrato fosse encerrado sem justa causa.

TJUE: Regulamentações infringem lei da União

Em seguida, um acordo com o clube belga Sporting du Pays de Charleroi não se concretizou. Diarra então iniciou uma ação judicial contra a FIFA e a associação belga de futebol, exigindo uma indenização de seis milhões de euros. Ele alegou que as regulamentações de transferência da FIFA violam as regulamentações da UE sobre livre circulação e competição. O tribunal belga, então, encaminhou o caso ao TJUE.

Em sua decisão, os juízes consideraram que as regulamentações da FIFA ultrapassaram os limites. Eles impõem "riscos legais, incertos e potencialmente significativos, financeiros, assim como esportivos consideráveis" aos jogadores e clubes, de acordo com um comunicado do tribunal. Embora algumas regras possam ser justificadas para garantir um certo nível de estabilidade da equipe, nesse caso, parece que elas ultrapassam esse limite, concluíram os juízes.

O tribunal belga agora é responsável por resolver o caso específico e aplicar as diretrizes do TJUE. O desfecho depende de como as associações incorporam a decisão.

