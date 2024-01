O Open: Tiger Woods sente-se "muito mais forte" mas aceita o seu futuro calendário limitado

O 15 vezes vencedor de grandes torneios tem tido uma recuperação rápida mas dolorosa no golfe desde que sofreu graves lesões na perna num acidente de viação em fevereiro de 2021, começando com um regresso notável no Masters em abril, depois de quase 17 meses afastado do desporto.

Woods passou o cut mas - com uma vara e pinos na perna direita - teve dificuldades visíveis no terreno montanhoso de Augusta. Passou novamente o cut no PGA Championship em Tulsa no mês seguinte, mas desistiu do Major após a terceira ronda, depois de ter admitido que tinha muitas dores na perna. Em junho, anunciou que não jogaria o US Open para dar "mais tempo" ao seu corpo.

No entanto, apesar destas dificuldades, Woods estabeleceu um objetivo claro no momento em que percebeu que podia voltar a jogar a um "nível elevado" - jogar o 150º Open na "casa do golfe".

"O meu objetivo era voltar a jogar aqui", disse o jogador de 46 anos aos jornalistas em St.

"É incrível, a história por detrás disto, os campeões que ganharam aqui... parece que este é o maior Open Championship que alguma vez tivemos.

"Este ano foi algo de que me orgulho muito... poder jogar nestes torneios quando parecia que nunca mais ia ter esta oportunidade", acrescentou.

"Muito mais forte

Andrews ocupa um lugar especial no coração de Woods por ter sido o palco de duas das suas três vitórias no Open, em 2000 e 2005, respetivamente. A primeira destas vitórias fez com que o americano se tornasse um dos cinco golfistas - e o mais jovem - a completar o Career Grand Slam.

Sendo um campo mais plano do que Augusta, também oferece um ambiente mais confortável para Woods, ajudado pelo trabalho de condicionamento nos meses seguintes que o ajudaram a sentir-se "muito mais forte".

"Tive a oportunidade de trabalhar na sala de pesos, ficar mais forte e melhorar a resistência da minha perna", disse ele.

"Ao jogar em Augusta, a minha perna não estava em condições de jogar 72 buracos. Ficou sem gás, mas agora é diferente."

No entanto, usou exatamente a mesma expressão - "muito mais forte " - antes de Augusta e, referindo-se ao terreno rochoso de St. Andrews, Woods foi sincero quanto aos desafios físicos que ainda enfrenta.

Depois de jogar 18 buracos no domingo e nove em cada um dos dois dias seguintes, planeia tirar uma folga na quarta-feira antes do início do torneio na quinta-feira.

"O meu corpo pode certamente melhorar, mas, realisticamente, não muito", disse.

"É o desnível que continua a ser difícil para mim, tenho muitas ferragens na perna, por isso é o que é. Vai ser difícil. Vai ser difícil."

Uma despedida de St. Andrews?

São o tipo de dificuldades que obrigaram Woods a reduzir drasticamente o seu programa, ao ponto de admitir que nunca mais voltará a jogar um calendário completo. As suas duas grandes participações no Masters e no PGA Championship no início deste ano foram os seus dois únicos eventos no PGA Tour esta época, sendo os treinos em casa a sua única preparação.

Com o Open a rodar por vários locais, resta saber se a 150ª edição representará a sexta e última participação de Woods no Major de St.

Por conseguinte, jogar potencialmente o seu último Open no Old Course - o local da sua estreia no evento - seria comovente para o três vezes vencedor.

"Não sei, se for assim tão longo [seis ou sete anos], se serei capaz de competir fisicamente a este nível nessa altura", disse Woods.

"É também uma das razões pelas quais eu queria jogar neste campeonato. Não sei como vai ser a minha carreira.

"Nunca mais vou jogar um calendário completo, o meu corpo não me permite fazer isso. Não sei quantos Open Championships me restam aqui em St. Andrews, mas queria este.

"Começou aqui para mim em 95 e se terminar aqui em 22, é porque sim. Se não terminar, não termina. Se tiver a oportunidade de jogar mais uma vez, seria ótimo, mas não há garantias."

McIlroy "consegue ver" uma vitória de Woods

Questionado sobre a condição física de Woods na terça-feira, Rory McIlroy partilhou a opinião do americano de que se sentia em melhor forma, apesar das dificuldades.

"Ele estava a mexer-se melhor do que eu o via mexer-se há algum tempo", disse o irlandês do norte aos jornalistas.

"Bater na bola de golfe e balançar o taco não são o problema, é a parte do andar que é a luta.

"Mas ele parecia estar a mover-se bem. Tudo parecia muito bom ontem, por isso é encorajador."

McIlroy tem como objetivo a sua segunda vitória no Open, depois do triunfo no Royal Liverpool em 2014, e acredita que Woods está na luta para selar o que seria um quarto triunfo impressionante, caso os ventos fortes continuem no fim de semana.

"Penso que a forma como o campo de golfe está e as condições estão, certamente que o posso ver", disse McIlroy sobre uma vitória de Woods.

"Vai ser um jogo de xadrez esta semana, e ninguém tem sido melhor a jogar esse tipo de jogo de xadrez num campo de golfe do que o Tiger nos últimos 20 anos."

Fonte: edition.cnn.com