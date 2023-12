O Open dos Estados Unidos vai oferecer um prémio total recorde, mas o pagamento dos vencedores vai baixar

O evento decorreu sem espectadores no ano passado, com a Associação de Ténis dos Estados Unidos (USTA) a baixar o prémio monetário para 53,4 milhões de dólares devido à perda de receitas.

Apesar do aumento geral este ano, o prémio monetário para os dois vencedores de singulares desceu de 3 milhões para 2,5 milhões de dólares, com o cheque de vice-campeão também reduzido para 1,25 milhões de dólares, uma diminuição de 50.000 dólares em relação a 2020.

"O ano passado foi um ano muito difícil para todos nós, e a pandemia teve um impacto profundo na saúde financeira da USTA", disse o CEO e diretor executivo da USTA, Mike Dowse.

"No entanto, trabalhamos - e continuamos a trabalhar - extremamente duro para garantir que o tênis continuasse a prosperar a longo prazo em todos os níveis, e esse trabalho levou a mais de quatro milhões de jogadores novos e retornados participando do tênis em 2020."

Os pagamentos da primeira rodada vão para US $ 75.000, um salto de 23% em relação a 2020, enquanto o prêmio em dinheiro da segunda rodada sobe de US $ 100.000 para US $ 115.000.

A USTA acrescentou que o prémio em dinheiro também foi aumentado nos eventos de duplas, duplas mistas e cadeiras de rodas.

O Open dos Estados Unidos, que este ano acolherá de novo os adeptos, começa a 30 de agosto.

