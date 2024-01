O Open: Cameron Smith vence o seu primeiro Major depois de um final incrível

Na sua estreia no evento, o jogador de 28 anos fez cinco birdies consecutivos enquanto percorria os últimos nove buracos do Old Course, registando um resultado de 64 abaixo do par (8 abaixo do par) para ultrapassar o seu parceiro de jogo Cameron Young por uma pancada, com 20 abaixo do par.

Depois de ter começado o dia com quatro pancadas de vantagem sobre Smith, Rory McIlroy terminou duas pancadas atrás, em terceiro lugar, depois de ter feito um 70 sem bogeys.

Foi um desgosto para o irlandês do norte que, procurando acabar com uma seca de oito anos de grandes torneios, viu uma segunda vitória no Claret Jug escapar-lhe por entre os dedos depois de um dia de oportunidades de putting perdidas.

Depois de ter partilhado a liderança com Viktor Hovland no topo da tabela, após um duelo emocionante no sábado, McIlroy parecia estar no bom caminho para finalmente conquistar o seu quinto Major, depois de ter passado para a frente do norueguês no quinto buraco, que fez um cartão de duas acima de 74 para terminar em quarto lugar. O inglês Tommy Fleetwood juntou-se ao jogador de 24 anos com 14 abaixo do par, depois de ter feito um impressionante 67.

No entanto, enquanto o jogador de 33 anos fez apenas mais um birdie, Smith - que já tinha duplicado esse registo no seu quinto buraco - ultrapassou os últimos nove buracos com uma série de cinco birdies antes de acrescentar mais um no 18.

Com Young a fazer um dramático eagle final momentos antes, o oitavo e último birdie do australiano da ronda poupou-o a um playoff, com a sua vitória assegurada depois de McIlroy não ter conseguido fazer o especulativo eagle chip necessário para empatar.

O miúdo do regresso

Emocionado e quase incapaz de dizer as palavras durante a entrega dos troféus no tee do 18º buraco, Smith abriu a conferência de imprensa simplesmente congratulando-se com o facto de poder respirar novamente.

"Ganhar um Open Championship, por si só, é provavelmente o ponto alto da carreira de um golfista", disse Smith aos jornalistas.

"Fazê-lo em St Andrews é simplesmente inacreditável. Este lugar é tão fixe. Adoro o campo de golfe. Adoro a cidade."

O triunfo faz com que Smith se torne o primeiro australiano a levantar o Claret Jug em quase 30 anos, depois de Greg Norman ter ganho no Royal St George's em 1993. Para fazer ainda mais história, a sua ultrapassagem de quatro pancadas igualou a maior vitória de regresso em St. Andrews, a mais recente conseguida por John Daly em 1995.

As maiores implosões do Open

O resultado selou uma notável recuperação no último dia para Smith, cuja dececionante volta de 73 pancadas no sábado tinha estragado uma primeira volta de 67 pancadas e um cintilante 64 pancadas que o tinham levado a manter a liderança no início do fim de semana.

No entanto, longe de se lamentar por ter tido trabalho extra, Smith revelou que foi uma "coisa boa" o facto de ter ficado atrás antes do dia decisivo.

"É muito fácil ficar na defensiva e continuar a bater a 60, 70 pés, e podemos fazer pars o dia todo, mas não vamos fazer birdies", disse ele.

"Acho que foi bom o facto de estar definitivamente atrás. Acho que a minha mentalidade teria sido um pouco diferente ao entrar, especialmente nos últimos nove buracos, se estivesse à frente."

"Não é uma questão de vida ou morte

O terceiro lugar marca uma repetição do resultado de McIlroy em St. Andrews em 2013. A competir no seu 13º Open Championship, o norte-irlandês não escondeu o seu "sonho" de ganhar na "casa do golfe" para juntar ao seu Claret Jug levantado no Royal Liverpool em 2014.

Chegou ao Old Course com uma onda de apoio local e em boa forma, tendo sido vice-campeão no Masters e ficado entre os oito primeiros nos outros dois majors desta época.

Essa forma esteve bem patente no excelente tee driving e no jogo de aproximação de McIlroy ao longo do dia, mas o 21 vezes vencedor do PGA Tour acabou por ser prejudicado pelo seu jogo curto, já que não conseguiu fazer um putt do green durante toda a ronda final.

"Vou lamentar alguns putts falhados que passaram ao lado, mas foi uma boa semana no geral", disse McIlroy aos jornalistas.

"Estou a jogar um dos melhores golfe que já joguei em muito tempo, por isso é só uma questão de continuar a bater à porta e, eventualmente, uma vai abrir-se.

"No final do dia, não é uma questão de vida ou morte. Terei outras oportunidades de ganhar o Open Championship e outras oportunidades de ganhar majors. É uma que sinto que deixei escapar, mas haverá outras oportunidades."

Depois de ter conversado com Hovland durante a sua emocionante batalha de sábado, McIlroy mostrou-se concentrado durante toda a ronda decisiva, no meio de gritos de apoio, muitas vezes ensurdecedores, do favorito dos adeptos locais.

"Gostei muito do apoio e foi incrível ser aplaudido ao longo dos 72 buracos, mas não deixei que isso me pressionasse ainda mais", disse.

"Estou a tentar fazer isto por mim, no final do dia. Sim, é ótimo receber o apoio, mas a pessoa mais feliz do mundo se tivesse ganho o Claret Jug teria sido eu."

Entretanto, Hovland reflectiu sobre um final "anti-climático" para o que tinha sido um desempenho extremamente impressionante na sua segunda participação no Open. Depois de ter feito um cartão de pontuação sem mácula no sábado, o jogador de 24 anos fez três bogeys e apenas um birdie na ronda final.

Apesar de só se ter tornado profissional em 2019, o norueguês parecia estar em casa a lutar no topo da tabela de classificação durante toda a semana. Apesar de não ter conseguido manter o ritmo necessário para realizar o seu sonho de um primeiro Major, o quarto lugar marcou o seu melhor resultado num Major até à data, depois do 12º lugar no evento do ano passado e no US Open em 2019.

"Estava à espera de me aguentar um pouco mais", disse Hovland aos jornalistas.

"Fiquei um pouco desiludido por não o ter conseguido hoje, mas foi uma grande experiência hoje e, obviamente, ontem também. Toda a semana foi uma boa experiência de aprendizagem e sinto que vou melhorar com ela."

Fonte: edition.cnn.com