O O'Malley, uma figura proeminente, sofre um revés embaraçoso durante a luta pelo campeonato.

A estrutura em forma de cúpula, The Sphere, serviu como cenário mágico para o UFC 306. No entanto, para os vencedores Alexa Grasso e Sean O'Malley, suas lutas pelo título se transformaram em um pesadelo acordado.

O UFC, organização renomada de artes marciais mistas, buscava estabelecer novos marcos nas transmissões esportivas com seu evento 306 no arena fresco e icônico, The Sphere. O ambiente cativante era perfeito para duas trocas de título, garantindo um impacto duradouro no público.

A forma distintiva da cúpula do The Sphere proporcionou uma estética extraordinária às imagens projetadas, dando-lhe uma profundidade atraente, que silenciosamente parodiava um cinema de 360 graus, adicionando o charme de um átrio romano que mudava de cena como um truque de mágica. O drama foi intensificado por cenas históricas da colorida história do México, que desempenharam um papel integral na criação de um evento marcante.

O que parecia um sonho em todas as apresentações e entradas dos lutadores se transformou no auge do fracasso para ambos os campeões naquela noite fatal. A luta principal de Sean O'Malley contra o formidável Merab Dvalishvili provou ser seu pior cenário.

Vitória de Dvalishvili sobre O'Malley

O'Malley começou concentrado contra um Dvalishvili ágil, que tentava repetidamente fechar a distância. O'Malley se concentrou em golpes no corpo, enquanto Dvalishvili se concentrava em chutes nas pernas. O desafiante garantiu a vitória no primeiro round ao imobilizar O'Malley contra a jaula. A partir desse momento, Dvalishvili controlou habilmente a luta, enquanto O'Malley defendia diligentemente. No segundo round, Dvalishvili conseguiu outra queda após desviar de um soco selvagem de O'Malley. Ele seguiu com uma série de golpes, incluindo joelhos, cotoveladas e cabeçadas em um O'Malley visivelmente exausto. Dvalishvili humilhou O'Malley com um beijo de cabeça suave - um ato de desespero. Logo antes do sino tocar, Dvalishvili optou por ceder, recebendo um golpe duro do campeão.

No terceiro round, O'Malley mal conseguiu evitar outra queda. No entanto, Dvalishvili continuou a desferir mais golpes ao longo do round. Para cada soco que O'Malley conseguiu desferir, Dvalishvili contra-atacou com o dobro. No round seguinte, Dvalishvili aproveitou outra queda, deixando O'Malley impotente no chão. Dvalishvili afirmou sua dominance com golpes regulares, mas a constante atividade de O'Malley frustrou os esforços do georgiano para acabar com a luta.

Apesar de O'Malley ter expandido momentaneamente o placar com um chute frontal poderoso que deixou Dvalishvili cambaleando, foi tarde demais para salvar a luta. Dvalishvili conquistou o título devido à sua performance dominante, mesmo quando os juízes discordaram, considerando-a uma luta apertada.

Shevchenko Recupera o Título

O "jogo em casa" de Alexa Grasso no "Noche UFC" em Las Vegas resultou em uma dolorosa confrontação. A desafiante Valentina Shevchenko exibiu uma estratégia superior durante sua luta pelo cinturão peso-mosca feminino. No primeiro round, a campeã confiou em sua striking, mas Shevchenko rapidamente contra-atacou com sua marca registrada, uma queda. Apesar dos esforços de Grasso para minimizar danos, ela não conseguiu resistir aos golpes consecutivos.

A mesma estratégia foi aplicada nos rounds seguintes. Shevchenko executou outra queda, colocando-se em posições vantajosas enquanto infligia poucos ferimentos. Grasso tentou desequilibrar Shevchenko com tentativas de submissão, mas acabou fracassando.

O quarto round deu errado para a campeã. Shevchenko completou outra queda. Grasso tentou uma guilhotina desta vez, mas não conseguiu fechá-la com força suficiente, permitindo que Shevchenko escapasse. Shevchenko retaliou com suas próprias tentativas de submissão, mas também não conseguiu finalizar. No entanto, ela deixou sua marca. No último round, Grasso lutou contra o jogo no solo de Shevchenko. Sem opções, os juízes declararam Shevchenko a vencedora, devolvendo-lhe o título.

A Pancada de Lopes frustra Ortega

O confronto entre Brian Ortega e Diego Lopes prometeu determinar o novo desafiante pelo título, enquanto entregava um espetáculo impressionante. Ortega hesitou no início, mal conseguindo manter-se em pé após receber golpes pesados. Normalmente, essas são as áreas fortes de Ortega, mas Lopes optou por confiar em sua superior striking.

No segundo round, Lopes indiscutivelmente teve a vantagem. Um duplo soco poderoso deixou Ortega cambaleando. Lopes então desferiu um chute de cabeça impressionante que Ortega surpreendentemente aguentou. Mais tarde, Lopes levou Ortega ao chão com um chute brutal, mas decidiu não prosseguir.

Lopes dominou os rounds, dedicando o terceiro à conservação. Ele absorveu mais golpes, mas conseguiu se manter sólido. Nos segundos finais do round, Lopes enviou Ortega novamente ao chão com um gancho esquerdo. Ortega ficou de pé e a luta foi deixada aos juízes, que deram a Lopes uma vitória clara, emergindo como um potencial desafiante pelo título.

Apesar de seus melhores esforços, ambos os campeões, O'Malley e Grasso, enfrentaram desafios em suas defesas de título. O'Malley lutou contra as habilidades de luta de Merab Dvalishvili, enquanto Grasso enfrentou a superior striking e jogo no solo de Valentina Shevchenko.

