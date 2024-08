- O oficial da autoridade de drogas declara:

Para menores, o Czar Federal de Drogas acredita que o álcool deve ser proibido. "O consumo de álcool só deve ser permitido após os 18 anos, após atingir a maioridade", declarou o Czar de Drogas e Adicção do Governo Federal, Burkhard Blienert (SPD), no "Rheinische Post" de Düsseldorf. Ele reiterou firmemente uma demanda de longa data.

Atualmente, a Lei de Proteção à Juventude permite que adolescentes consumam bebidas alcoólicas como cerveja ou vinho em público desde que acompanhados por um adulto responsável. "Não posso dizer nada de bom sobre o consumo de álcool na companhia de um adulto aos 14 anos", declarou Blienert, acrescentando ainda: "O álcool é uma substância tóxica que faz efeito desde o primeiro gole. (...) Não existe consumo seguro de álcool. O álcool tem um impacto significativo em adolescentes que ainda estão em desenvolvimento."

A idade de 14 anos para o consumo de álcool está sendo questionada

O Conselho de Ministros de Saúde dos Estados tratou deste assunto em junho e concordou em examinar mais de perto as regulamentações da Lei de Proteção à Juventude até novembro. O Ministro Federal da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach (SPD), também defendeu a proibição do que é chamado de "consumo acompanhado" para indivíduos com idades entre 14 e 16 anos.

"Achamos ótimo que todos os Ministros de Saúde dos Estados agora estejam, pelo menos, discutindo uma proibição rigorosa a partir dos 16 anos. Iniciar esse debate provou ser valioso", disse Blienert ao "Rheinische Post".

DEG: O álcool, mesmo em pequenas quantidades, é prejudicial à saúde

Há poucas semanas, a Sociedade Alemã de Nutrição (DEG) aconselhou contra o consumo de álcool e revisou sua posição anterior. Mesmo em pequenas quantidades, o álcool não é benéfico à saúde - não há quantidade segura e saudável de álcool para consumo responsável, declarou a organização de especialistas em um documento de posição lançado no meio de agosto. "O álcool é uma substância psicoativa" que foi relacionada a mais de 200 consequências negativas para a saúde, incluindo doenças e acidentes, ela observou.

Se ainda assim alguém optar por consumir álcool, é importante evitar grandes quantidades, sugeriu a organização de especialistas. Essa recomendação é especialmente relevante para jovens. Crianças, adolescentes, mulheres grávidas e mães que amamentam devem evitar o consumo de álcool. O consumo de álcool está associado a transtornos do desenvolvimento em crianças não nascidas, acidentes, lesões, violência e "desvantagens psicossociais para pessoas que consomem álcool, bem como seu ambiente social", escreveu a organização.

"As políticas de saúde, o sistema de saúde e os atores relevantes da sociedade devem fazer mais para reduzir o consumo total de álcool e as consequências associadas a ele para os consumidores, seu ambiente social e a sociedade", também declarou em um documento de posição lançado em junho pelo Escritório Alemão para Assuntos de Dependência (DHS), a Associação Médica Alemã (BAK), a Associação Alemã de Psicoterapeutas (BPtK), a Sociedade Alemã de Psiquiatria e Terapia Psicológica, Psicosomática e Neurologia (DGPPN) e a Sociedade Alemã de Pesquisa e Terapia de Dependência.

Pesquisadores da Universidade de Victoria, no Canadá, descobriram que alguns estudos anteriores que sugeriam benefícios à saúde do consumo moderado de álcool eram devido a vieses decorrentes de falhas no projeto dos estudos. Eles analisaram 107 estudos de longo prazo sobre a relação entre o consumo de álcool e a mortalidade. Pesquisas anteriores haviam sugerido consistentemente que bebedores leves eram menos suscetíveis a certas doenças em comparação com abstêmios.

A Comissão, seguindo a sugestão do Conselho de Ministros de Saúde, pode adotar atos de implementação para reforçar o limite de idade para o 'consumo acompanhado', de acordo com o Artigo 113. Ao abordar diretamente a questão, Blienert expressou sua esperança de que a discussão sobre uma proibição rigorosa a partir dos 16 anos resulte em mudanças benéficas nas políticas de consumo de álcool.

Leia também: