Inundações em várias partes da Áustria, Polônia, Romênia e República Checa resultaram em pelo menos onze mortes. A Áustria relatou dois óbitos adicionais, de acordo com a polícia, elevando o total para treze. Na República Checa, uma pessoa morreu no rio Krasovka, na região oriental de Morávia-Silésia, segundo o presidente da polícia Martin Vondrasek. O número atual de mortos é de onze nos quatro países. As autoridades checas também relataram pelo menos sete pessoas desaparecidas.

14:04 Inundações na Europa: Governo alemão estende assistênciaO governo alemão estendeu sua assistência às pessoas afetadas pelas inundações em vários países europeus. A porta-voz Christiane Hoffmann declarou em Berlim: "As pessoas em nossos países vizinhos, nossos parceiros europeus e as pessoas aqui devem saber: Estamos acompanhando de perto a situação e estamos prontos para ajudar". A destruição na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia é, em alguns casos, catastrófica. Hoffmann expressou: "Estamos chocados com as imagens e notícias de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo federal, oferecemos nossas condolências e solidariedade a todos os afetados".

13:43 Orban adia compromissos internacionais devido às inundaçõesO primeiro-ministro húngaro Viktor Orban adiou todos os seus compromissos internacionais devido às inundações no país. Orban anunciou no X: "Devido às condições climáticas extremas e às inundações em andamento na Hungria, adiei todos os meus compromissos internacionais". Não foram fornecidos mais detalhes. Orban estava programado para participar de um debate sobre o programa da presidência de seis meses do Conselho Europeu na Europa. O político de direita enfrenta frequentemente críticas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava submersa pela água: Rompimentos em diques na terceira maior cidade da República ChecaAs medidas de evacuação foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa, devido ao perigo iminente de enchentes. O ministro do Meio Ambiente Petr Hladik declarou após uma reunião de emergência: "Parece que houve rompimentos em vários distritos". Os moradores foram evacuados usando botes infláveis. Aproximadamente 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo através das brechas. Tentativas estão sendo feitas para preencher as brechas com pedras. Ostrava, habitada por cerca de 285.000 pessoas, fica na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade mineira e industrial fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. O tráfego de trem para Ostrava e além, em direção à Polônia, está completamente interrompido. Uma usina teve que ser desligada. Em Bohumin, próximo, as redes de energia e telefone móvel foram interrompidas devido às inundações. O suprimento de água potável caiu em várias áreas.

12:33 Recorde de chuva: 450 litros por metro quadrado em uma cidade checaA chuva da depressão "Anett" foi impressionante: Desde sexta-feira, caíram 450 litros por metro quadrado em Serec, uma cidade na República Checa, perto da fronteira com a Polônia. Este é o maior registro de chuva dos últimos dias, segundo o especialista em clima do ntv.de, Oliver Scheel. Na Alemanha, Ruhpolding/Berchtesgadener Land teve a maior quantidade com 320 litros em quatro dias. Na Áustria, caíram 364 litros na área em torno de St. Pölten e 369 litros em Lilienfeld. Em Viena, foram registrados 279 litros, embora as estações de medição tenham falhado, então os valores exatos não estão disponíveis no momento. Na Polônia, a maior quantidade de 200 litros caiu em Katowice.

12:25 Romênia: Inundações deixam seis mortos na região dos CárpatosChuva intensa e inundações severas na região dos Cárpatos, na Romênia, deixaram pelo menos seis mortos. As regiões de Galati, Vaslui e Iasi, no leste do país, foram especialmente afetadas. Cerca de 300 pessoas foram forçadas a evacuar, e aproximadamente 6.000 casas rurais foram inundadas. As vítimas eram principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível máximo de alerta de enchentes permanecerá em vigor até meio-dia. Vilarejos isolados foram os mais afetados, com pessoas procurando refúgio nos telhados para não serem arrastadas pelas águas das enchentes. Centenas de bombeiros foram enviados.

11:01 Wroclaw em Situação de Alerta de InundaçõesApós más condições climáticas e inundações no sudoeste da Polônia, a cidade de Wroclaw (Breslau), na Baixa Silésia, se prepara para uma onda de enchente iminente. O prefeito Jacek Sutryk declarou estado de alerta para inundações na cidade às margens do rio Oder. As medidas incluem monitoramento constante dos diques, controle e proteção dos canais e fechamento dos cruzamentos dos diques, explicou Sutryk em um vídeo no Facebook. A onda de enchente é prevista para atingir Wroclaw na quarta-feira. Previsões anteriores de que a cidade não seria gravemente afetada foram revistas, disse Sutryk. Embora a enchente não seja esperada para atingir as alturas da enchente do Oder em 1997, que submergiu um terço da cidade, Sutryk destacou que a infraestrutura melhorou muito desde então, com novos diques, bacias de retenção e sistemas de poldres. Ele espera que as águas da enchente fiquem fora da cidade.

Apesar de uma breve trégua na chuva, a situação de enchente no leste da Áustria permanece extremamente precária. "Não acabou ainda, continua crítica, continua dramática", diz a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Até segunda-feira, são previstas até 80 litros de chuva por metro quadrado em algumas regiões. O problema atual são as barragens. "Há um alto risco de falha das barragens", informam as autoridades. A vida nas áreas públicas praticamente parou. Mais de 200 estradas na Baixa Áustria estão fechadas, cerca de 1.800 edifícios foram evacuados e muitos estudantes e crianças de creche estão ficando em casa, disse Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 lares estão sem energia no momento. A extensão dos danos é atualmente incalculável. "Os atingidos pelas enchentes certamente serão ajudados", garantiu a governadora. Nas últimas dias, até 370 litros de chuva por metro quadrado caíram em algumas regiões da Baixa Áustria - várias vezes a quantidade mensal usual.

Os níveis de água no rio Elba na Saxônia continuam subindo. De acordo com dados do Centro de Controle de Inundações do Estado, o valor em Dresden está em 5,54 metros pela manhã. Espera-se que a marca de seis metros seja ultrapassada mais tarde no dia, resultando no estágio de alarme três. Isso pode causar inundações de áreas habitadas. O estágio de alarme três já foi alcançado na estação de medição em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Tcheca, onde o nível da água estava em 6,09 metros. O mesmo estágio de alarme está em vigor na Lausitzer Neiße perto da fronteira com a Polônia, com níveis de água em 5,56 metros, poucos centímetros abaixo do estágio de alarme quatro. Uma seção da rodovia federal B99 foi fechada em Görlitz por motivos de segurança, disse um porta-voz da polícia. O nível de aviso para o estágio 3 é de 4,80 metros neste local.

Uma fatalidade confirmada ocorreu nas inundações na República Tcheca. As autoridades também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem afogou-se no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntál na parte oriental da Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek, na rádio pública. Três pessoas desapareceram depois de dirigir um carro em um rio furioso perto de Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník. O carro não foi encontrado. As pessoas desaparecidas restantes caíram em vários cursos d'água, como o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, descreveu a situação como uma "enchente do século" - uma enchente que estatisticamente ocorre uma vez por século no mesmo local. Vítimas fatais relacionadas a enchentes foram relatadas de outros países da UE (consulte a entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher Cai no Neiße em Goerlitz Uma mulher caiu no Neiße enquanto inspecionava o nível da água em Goerlitz. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, a mulher escorregou na beira da água perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio. Ela conseguiu flutuar cerca de 700 metros downstream antes de se puxar para fora perto da barragem de Vierradmühle. Ela está atualmente recebendo tratamento hospitalar por hipotermia.

09:00 Agência Alemã de Ajuda Técnica se Prepara para Operações em Grande Escala nos Rios Elba e Oder A Agência de Ajuda Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações no leste da Alemanha. "Estamos preparados para enviar forças maiores para o Elba e Oder se necessário", diz o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no "Morning Magazine" do ZDF. Voss aconselha os residentes nas áreas afetadas a estocar suprimentos essenciais. Voss reconhece que a Alemanha teve sorte até agora, mas os rios Elba, Neiße e Oder são esperados para inundar esta semana. No fim de semana, a THW tinha cerca de 140 pessoal deployed em Baviera e Saxônia, incluindo trabalho na ponte Carolabridge em Dresden que desabou. Voss destaca que esta é a quarta situação de enchente importante na Alemanha neste ano, e é essencial estar preparado e investir em equipamentos. "No final das contas, esses são custos de adaptação ao clima", diz Voss.

08:43 Governo Polonês Discute Estado de Catástrofe Após as enchentes na parte sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki convocou uma reunião de emergência do conselho de ministros na manhã de segunda-feira. Ele elaborou uma declaração de estado de catástrofe, mas a aprovação do conselho é necessária. A chuva contínua na parte sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Tcheca, resultou nas enchentes. A cidade de Nysa, na região de Opole, foi significativamente afetada durante a noite. Relatórios indicam que a sala de emergência do hospital em Nysa foi inundada pelo rio Glatzer Neiße, um afluente do Oder. Como consequência, 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados usando barcos.

08:15 Baviera: Mais Chuva e Aumento do Nível de Água Previsto A situação das enchentes na Baviera permanece precária em algumas áreas, com previsão de mais chuva. A situação nas localidades afetadas não melhorou significativamente durante a noite, de acordo com a polícia. O Hochwasser-Nachrichtendienst (HND) projeta um aumento do nível de água devido à chuva no início da semana. O HND prevê um aumento do nível de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique. A situação é esperada para melhorar gradualmente a partir de quarta-feira, de acordo com as estimativas do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). Para os próximos dois dias, o DWD prevê chuva contínua dos Alpes até os sopés, com totais de chuva de 40 a 70 litros por metro quadrado possíveis, e até 90 litros em áreas estagnadas.

07:32 República Tcheca: Sem Alívio à Vista – Níveis de Enchente Persistem A República Tcheca ainda não parece estar livre das enchentes e áreas inundadas. A onda de enchente no rio March (Morava) alcançou Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga. entire streets there are submerged, as reported by the CTK news agency. The town's authorities, with a population of nearly 10,000, urge the people not to hinder the emergency services. "In the next few hours, we expect a further increase in the river's water level," the mayor warns on social media.

07:03 Quebra de Barragem: Enchentes Destrutivas Registradas na Polônia Após uma barragem romper na Polônia, os moradores temem enquanto as enchentes destrutivas se dirigem para a região do Glatzer Neiße. Imagens captaram a força bruta das águas rugindo.

06:40 Enchentes na Europa: Mortes na Polônia e Romênia A Polônia e a República Tcheca lutam contra as consequências de uma enchente secular, enquanto a situação em Baixa Áustria é crítica após chuvas intensas. Várias fatalidades foram relatadas devido às enchentes: um bombeiro na Áustria, um indivíduo na Polônia e seis mortes na Romênia.

06:12 Evacuações na República Tcheca Devido às Enchentes Enquanto as enchentes pioram, as águas inundaram cidades inteiras como Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník e Krnov na fronteira com a Polônia. Os serviços de emergência em Jeseník resgataram centenas de pessoas usando barcos e helicópteros. Após as enchentes, deslizamentos de terra ameaçaram em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em Viena Devido às Enchentes Devido aos altos níveis de água no Danúbio devido às chuvas intensas, os passageiros de um cruzeiro fluvial suíço estão presos em Viena. Cerca de 100 passageiros e 40 tripulantes não podem deixar o "Thurgau Prestige", que está ancorado na margem. A passarela para o cais está submersa e os passageiros não podem embarcar. Outros navios de cruzeiro também estão aparentemente presos em Viena. De acordo com a Thurgau Travel, as autoridades locais decidirão quando os passageiros poderão desembarcar. Os passageiros foram informados de que terão que ficar no navio até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" estava programado para navegar de Linz para Budapeste e voltar, mas agora está preso em Viena.

O temporal "Anett", conhecido internacionalmente como "Boris", provocou chuvas bíblicas e enchentes na Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia. Pelo menos oito vidas foram perdidas.

O governo alemão expressou solidariedade e condolências às vítimas das enchentes na Áustria, República Tcheca, Polônia e Romênia, incluindo as vítimas da Polônia. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban adiou seus compromissos internacionais devido às enchentes em seu país.

