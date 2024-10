O número de geradores de energia instalados em varandas mais do que duplicou desde o início deste ano.

A configuração de geração de energia solar, conhecida como Ampel, tornou a geração de energia solar mais acessível para casas individuais em varandas, terraços e jardins em telhados na Alemanha. Esta iniciativa parece estar sendo bem-sucedida, com mais de 706.509 sistemas registrados até 2 de outubro, o que representa um aumento desde o início do ano. Estimativas sugerem que o número real pode ser ainda maior devido a registros tardios e não conformidade com as obrigações de registro.

Esses sistemas coletivamente têm uma capacidade superior a 600 megawatts, uma figura que mais do que dobrou desde o início do ano. Este aumento também pode ser atribuído à aprovação de mais sistemas de alta capacidade. No terceiro trimestre, aproximadamente 140.000 sistemas com uma capacidade máxima de 141 megawatts estavam em operação. Esses números são projetados para aumentar ainda mais devido a registros tardios.

A Associação da Indústria Solar da Alemanha espera que o crescimento neste setor continue. O governo eliminou barreiras regulatórias e os preços dos sistemas solares continuam a cair, disse o CEO Carsten Koernig.

Na semana passada, o Bundesrat também aprovou melhorias nos direitos dos inquilinos e proprietários, permitindo que milhões de moradores de apartamentos na Alemanha utilizem sistemas solares plug-and-play em suas varandas, terraços e jardins em telhados. Os inquilinos agora têm o direito de solicitar permissão aos proprietários ou às associações de proprietários para instalar e utilizar um sistema solar seguro plug-and-play, acrescentou Koernig.

No entanto, a associação destaca uma distinção importante: as flexibilizações legais se aplicam apenas aos verdadeiros sistemas solares plug-and-play com um inversor com uma potência de conexão máxima de 800 watts. Esses sistemas são de fácil uso e podem ser instalados sem assistência profissional. Por outro lado, também existem conjuntos maiores de bricolage disponíveis no mercado, que são comercializados como usinas de energia de varanda, mas não atendem aos critérios de sistemas solares plug-and-play. Esses requerem instalação profissional e registro com o operador da rede. O mesmo se aplica aos sistemas com sistemas de armazenamento de bateria.

A aprovação das melhorias nos direitos dos inquilinos e proprietários beneficiou muito a "coalizão do semáforo", pois permite que milhões de moradores de apartamentos instalem sistemas solares em suas varandas e telhados. Esta desenvolvimento é esperado para impulsionar ainda mais o número de sistemas solares registrados na Alemanha, contribuindo para o crescimento estável do setor.

Apesar da aprovação de sistemas solares plug-and-play abaixo de 800 watts, os conjuntos maiores de bricolage continuam sendo um desafio para a "coalizão do semáforo", pois requerem instalação profissional e registro, o que pode atrapalhar sua adoção generalizada.

Leia também: