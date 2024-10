O número de empregos superou todas as previsões, provocando uma onda de queixas sobre a Reserva Federal.

Quando os dados recentes revelaram na última sexta-feira que o mercado de trabalho estava mais vigoroso do que mesmo o presidente do Federal Reserve esperava, alguns analistas viram isso como uma chance de participar do que Philipp Carlsson-Szlezak, economista-chefe do Boston Consulting Group, chamou de "passatempo favorito de todos": criticar o Fed.

Perguntas como "O Fed realmente precisava baixar as taxas em setembro, quanto mais por 0,5 ponto percentual?" foram levantadas por Seema Shah, estrategista global-chefe da Principal Asset Management, em uma mensagem na sexta-feira. James Knightley, economista-chefe internacional da ING, afirmou em um comunicado: "O Fed deveria estar elevando as taxas com estatísticas como essas, não baixando".

Mesmo antes da redução de taxas do Fed em setembro, alguns investidores haviam criticado o banco central por não reduzir em sua reunião de política de julho e argumentado que os oficiais estavam atrasados. Powell defendeu a decisão durante a conferência de imprensa, afirmando que o Fed não estava jogando para alcançar.

Reavaliar o Fed não é um conceito novo, é claro. Os oficiais do banco central reconhecem a incerteza inerente em seu trabalho, especialmente quando a economia alcança pontos de virada. No entanto, tentar decifrar essa incerteza é uma parte essencial de suas funções.

Não há uma visão "tamanho único" para a saúde ou trajetória da economia. Os economistas nem sempre concordam, o que significa que o Fed sempre enfrentará alguma crítica.

Inclusive, os oficiais do Fed nem sempre estão de acordo com as ações do banco central, como a governadora do Fed, Michelle Bowman, a única dissidente da decisão do Fed de reduzir as taxas em meio ponto em setembro. Ela preferia uma redução de um quarto de ponto, explicando em um comunicado que "o movimento mais amplo da comissão poderia ser visto como uma celebração antecipada da vitória em nossa meta de estabilidade de preços".

Sem a disposição de seguir os dados, mesmo que eles levem em direções inesperadas, os oficiais do Fed não poderiam se adaptar a eventos inesperados, como um relatório de empregos que supera as expectativas de todos.

"Isso não é uma ciência exata"

Os oficiais do Fed não são relutantes em admitir que não têm sempre certeza de como a economia dos EUA vai se desenvolver. Na verdade, uma frase comum em seus comunicados de taxa de juros diz: "o cenário econômico é incerto". Traduzindo: não temos certeza do que vai acontecer, mas essa é nossa melhor estimativa.

Isso não é para negar os complexos projetos econômicos que os analistas e os centenas de pesquisadores do Fed criam com base em dados sólidos do governo e, em alguns casos, estatísticas em tempo real de empresas privadas.

No entanto, a economia não é uma ciência exata. Em vez disso, é uma complexa teia de decisões financeiras que as pessoas fazem.

"Isso não é uma ciência exata, mesmo que algumas pessoas às vezes finjam que é", disse Carlsson-Szlezak. "O Fed está tentando fazer tudo isso olhando pelo retrovisor, porque todos os dados descrevem o passado, e você tem pessoas gritando com você da Wall Street, Washington e a imprensa, dizendo que você é idiota".

Ele observou que há uma "tendência em nosso discurso público" para "dissecar coisas e ainda transformá-las em algo desfavorável".

Por enquanto, com a inflação se aproximando da meta de 2% do Fed e o mercado de trabalho continuando a apresentar sólidos ganhos, os otimistas parecem estar tendo um momento.

"Estou mais otimista hoje do que estava ontem - e eu estava otimista então", escreveu Gina Bolvin, presidente do Bolvin Wealth Management Group, em uma mensagem na sexta-feira.

Os dados rigorosos do mercado de trabalho têm implicações potenciais para a economia e os negócios, à medida que alguns analistas agora debatem se os cortes de taxa de juros do Fed foram necessários ou adequados.

Refletindo sobre a natureza complexa da economia, Philipp Carlsson-Szlezak, economista-chefe do Boston Consulting Group, reconheceu que o papel do Fed envolve tomar decisões com base em dados passados e lidar com a constante crítica de vários setores.

