O número 1 mundial do ranking de ténis Jannik Sinner é contestado pela WADA após o seu teste positivo de doping para uma substância proibida.

Transgressor, de 23 anos, conseguiu evitar ser banido de competições até agora, mesmo após a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) ter declarado em agosto que ele era inocente, apesar de ter testado positivo para Clostebol, um anabolizante. Duas amostras colhidas oito dias após Indian Wells, em março, continham baixos vestígios da droga.

Em uma publicação nas redes sociais em agosto, Transgressor explicou que os testes positivos foram resultado de "exposição involuntária a Clostebol" devido ao tratamento de seu fisioterapeuta. Ele acrescentou ainda que seu treinador pessoal havia comprado um produto, facilmente obtido sem receita em qualquer farmácia italiana, que foi dado ao fisioterapeuta de Transgressor para tratar um corte no dedo do fisioterapeuta, não no Transgressor.

"O treinador pessoal de Transgressor comprou um produto, facilmente obtido sem receita em qualquer farmácia italiana, que foi dado ao fisioterapeuta de Transgressor para tratar um corte no dedo do fisioterapeuta", dizia a declaração de Transgressor.

"Transgressor estava ciente disso, e o fisioterapeuta não sabia que estava usando um produto contendo Clostebol. ... O fisioterapeuta tratou Transgressor sem luvas, e devido a várias irritações cutâneas no corpo de Transgressor, isso levou à contaminação não intencional."

Um tribunal independente, convocado pela ITIA, aceitou essa explicação após consultas com especialistas e permitiu que Transgressor revertesse a suspensão provisória que foi imposta após cada teste positivo, anunciou a organização em agosto.

No entanto, no sábado, a WADA afirmou que a decisão da ITIA estava incorreta de acordo com as regras. A agência agora está buscando uma suspensão de "entre um e dois anos" para o italiano de 23 anos.

A WADA também observou que não estava buscando desclassificar nenhum resultado, exceto aqueles já impostos pelo tribunal de primeira instância, que resultaram em Transgressor perdendo o prêmio em dinheiro e os pontos de ranking que havia ganhado em Indian Wells, onde chegou às semifinais.

Na véspera do US Open em agosto, logo após os testes positivos terem sido tornados públicos, Transgressor anunciou que havia encerrado seu relacionamento com seu fisioterapeuta Giacomo Naldi e seu treinador de fitness Umberto Ferrara devido ao incidente.

Ele foi em frente e venceu o US Open e garantiu seu segundo título de Grand Slam do ano. Enquanto a WADA anunciava seu recurso no sábado, ele estava competindo nas oitavas de final do China Open, onde derrotou Roman Safiullin.

