O novo chefe da divisão siderúrgica da Thyssenkrupp revela os planos de redução de pessoal.

A situação na divisão de aço da Thyssenkrupp atingiu o ponto mais baixo, segundo o novo líder da divisão, Dennis Grimm. Isso pode significar cortes ainda mais profundos do que o esperado inicialmente, o que se traduz em potenciais perdas de empregos.

Grimm abordou a situação ao jornal West German General, declarando: "Tempos difíceis exigem medidas duras. Precisamos aumentar nossos lucros". Grimm acrescentou: "As condições do mercado têm piorado recentemente e não há indicação de recuperação próxima. A Thyssenkrupp Steel precisa se adaptar a essas circunstâncias".

Os cortes na Thyssenkrupp Steel poderiam ser mais severos do que o inicialmente esperado. Grimm revelou que uma nova "estratégia empresarial" está sendo elaborada. "Uma grande parte dessa revisão da estratégia envolve determinar nossa estrutura operacional futura", explicou Grimm. "Precisamos aperfeiçoar a empresa para um melhor desempenho - agora mesmo". No entanto, Grimm não divulgou números exatos de empregos que poderão ser cortados. "Não podemos fornecer uma figura precisa sobre o número de empregados que teremos após concluirmos a estratégia e negociarmos com os representantes dos empregados. Mas deixe-me ser claro - será menos do que temos agora", afirmou Grimm.

Grimm sucedeu Bernhard Osburg, que renunciou devido a desacordos com o CEO Miguel Lopez sobre o futuro da divisão de aço. Lopez está defendendo a redução das capacidades de produção devido à fraca demanda e a externalização do negócio de aço para uma joint venture 50:50 com o bilionário tcheco Daniel Kretinsky. Os representantes dos empregados expressam preocupação com potenciais demissões na casa dos milhares.

Reestruturação Maior

Os trabalhadores da Thyssenkrupp Steel estão lidando com uma demanda fraca, especialmente na indústria automobilística, custos energéticos altos e forte competição da Ásia. A empresa está realizando uma revisão abrangente de cada negócio individual para determinar se eles serão desenvolvidos dentro ou fora da empresa. "Consequentemente, avaliamos e avaliamos consistentemente o potencial de desenvolvimento de todas as unidades de negócios à luz de suas perspectivas futuras que beneficiarão todos os stakeholders", explicou a empresa na sexta-feira. A estratégia de portfólio permanece inalterada.

Planos para a independência da divisão são tão conhecidos quanto os da empresa marítima, onde parcerias com investidores financeiros e o estado estão sendo exploradas. Outros segmentos, incluindo Tecnologia Automotiva, também podem passar por mudanças através de parcerias e atividades de portfólio, se considerado benéfico.

