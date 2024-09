- O Norris luta com a pole position em Monza.

Lando Norris garantiu a posição cobiçada na frente para o Grande Prêmio da Itália. O britânico assumiu o comando durante a classificação em Monza no sábado, semelhante à sua vitória na semana passada em Zandvoort. Seu colega da Austrália, Oscar Piastri, ficou em um apertado segundo lugar.

Pelo menos um Ferrari começará na segunda fila, deliciando a torcida local. Charles Leclerc terminou em quarto, mas teve que ceder para o britânico da Mercedes, George Russell. Logo atrás do segundo Ferrari, com Carlos Sainz, e da segunda Flecha de Prata, pilotada pelo heptacampeão Lewis Hamilton, estava Max Verstappen. O piloto holandês conseguiu apenas a sétima posição.

Verstappen, ansioso por uma vitória após cinco Grandes Prêmios seguidos, ficou atrás de Norris por sete décimos de segundo na Red Bull. As chances de ele pontuar no Grande Prêmio da Itália deste domingo (15:00 CET/Sky e RTL) parecem pouco promissoras.

Antes da corrida, Verstappen ultrapassa Norris por 70 pontos. Norris também conquistou a vitória na semana passada em Zandvoort. Nico Hülkenberg garantiu a décima posição para a equipe Haas na classificação do Grande Prêmio da Itália.



