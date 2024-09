O nível da água no rio Elba, na Saxónia, sobe para o nível de alerta 1.

Em países vizinhos ao sul e leste, estão se preparando para inundações que durarão um século. Surpreendentemente, inundações também atingiram a Saxônia e a Baviera, na Alemanha, mas não são previstas para causar grandes desastres. A Ponte Carolabridge, que desabou parcialmente em Dresden, parece ter evitado novos problemas.

A Europa Central e Oriental está enfrentando chuvas intensas, o que está causando o aumento dos níveis de água em algumas áreas. A cidade de Schöna, na margem do Elba, na Saxônia, ultrapassou o nível de alerta 1 (quatro metros) no final da tarde. Os níveis de água estão sendo monitorados de perto, com a previsão de pico da enchente para a próxima quinta-feira. Após isso, os níveis de água devem diminuir. Riesa espera uma elevação do Elbe próxima ao nível de alarme 3, e o mesmo pode acontecer em Torgau.

Dresden recebeu boas notícias, já que a brigada de incêndio afirmou que a limpeza dos escombros da Ponte Carolabridge, que desabou parcialmente, será concluída até o sábado à noite. As partes restantes da ponte no rio não são esperadas para causar qualquer ameaça significativa à situação de enchente, de acordo com René Herold, chefe do escritório ambiental da cidade.

O Centro Estatal da Saxônia para Controle de Inundações espera um excesso do nível de alarme 3 na bacia hidrográfica do rio Neiße Lusatian, que faz fronteira com a Polônia. A Agência Ambiental do Estado de Brandemburgo também emitiu alertas de enchente até o nível 4 para a bacia hidrográfica do rio Oder. Alertas de níveis mais baixos foram emitidos para o Elbe, Spree, Preto Elster e outros rios. Os alertas do Brandemburgo serão esclarecidos na segunda-feira.

Enquanto isso, no sul e sudeste da Baviera, as pessoas estão assegurando sacos de areia após várias horas de chuva, já que as inundações representam uma ameaça ou a pressão do lençol freático aumenta. Certas conexões de trem foram suspensas, passagens subterrâneas fechadas e campos inundados. Em Passau, certas seções da cidade antiga foram isoladas como medida precaução.

O pico da enchente é esperado para atingir Passau no domingo de manhã. O Danúbio é esperado para atingir cerca de 7,90 metros, enquanto o Inn deve atingir aproximadamente 5,50 metros. Isso ultrapassaria o nível de alerta 3 de quatro níveis de Passau. No entanto, não se espera uma enchente maciça em Passau.

O Centro de Controle de Inundações da Baviera não espera nenhum desenvolvimento dramático no estado, mesmo com mais chuva prevista. A maioria das precipitações já ocorreu. A progressão da enchente está sendo desacelerada devido à neve nas montanhas em vez de chuva em várias áreas. No entanto, além de Passau, o nível 3 também é esperado em algumas outras localizações nas bacias hidrográficas do Isar e do Inn. Até a tarde, apenas o distrito de Cham, no leste do Estado Livre, e Bad Tölz-Wolfratshausen, no sul, tiveram um alerta de enchente para áreas urbanas.

O perigo foi consideravelmente maior na República Checa, na Áustria e em outros países da Europa Central e Sudeste. O estado de emergência foi declarado em vários lugares. Quatro mortes foram relatadas devido a enchentes na Romênia, e houve danos significativos e occasionalmente interrupções graves no trânsito em vários lugares.

Apesar das enchentes significativas em países vizinhos, a Baviera, na Alemanha, também está enfrentando inundações, embora não sejam previstas para causar grandes desastres como em outras áreas. Em resposta, as pessoas no sul e sudeste da Baviera estão assegurando sacos de areia e tomando as precauções necessárias.

Leia também: