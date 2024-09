O nível da água de Dresden está a aproximar-se rapidamente do limiar de 6 metros.

A capital de Saxônia está se preparando para o aumento dos níveis de água, com a marca de seis metros prevista para ser ultrapassada mais tarde no dia, acionando o segundo nível de alerta mais alto. Enquanto isso, alguns níveis de água na Baviera estão diminuindo, mas chuvas adicionais são previstas.

De acordo com os dados do centro de inundações do estado, o Elba em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã e é esperado que ultrapasse a marca de seis metros mais tarde. A partir desse ponto, o nível de alarme 3, que indica a possibilidade de inundações em regiões habitadas, está ativo.

O Elba perto da fronteira com a República Checa já atingiu a marca de seis metros na estação de Schöna, registrando 6,09 metros. O Lausitzer Neiße perto de Görlitz, na fronteira com a Polônia, também está no nível de alarme 3, com uma leitura de 5,56 metros, poucos centímetros abaixo do nível de alarme 4.

Em Görlitz, uma mulher infelizmente escorregou pela beira da água do Parkhotel Merkur e caiu no Neiße. Ela foi arrastada cerca de 700 metros downstream antes de conseguir se libertar perto da barragem de Vierradmuhle. Ela agora está recebendo tratamento para hipotermia em uma instalação médica. A seção da Bundesstraße B99 em Görlitz foi fechada devido a preocupações com a segurança, conforme informado por um porta-voz da polícia. O limite de 4,80 metros para o nível de alerta 3 nesta área foi ultrapassado.

A Agência de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações na Alemanha Oriental. "Estamos nos preparando para enviar forças maiores para o Elba e o Oder, se necessário", disse o diretor da THW, Fritz-Helge Voss, no ZDF 'Morgenmagazin'. Ele recomendou que os moradores nas áreas de risco criem um kit de emergência básico.

Pelo menos oito mortes foram relatadas devido à tempestade 'Anett' ou 'Boris', que trouxe chuva pesada e inundações à Polônia, República Checa, Áustria e Romênia. Enquanto a situação na Alemanha permanece relativamente estável, aumentos adicionais nos níveis de água são esperados devido à chuva pesada.

A Alemanha ainda espera pela situação climática extrema correspondente e tem sido "sortuda" até agora. No entanto, os rios Elba, Neiße e Oder são esperados para inundar ao longo da semana. No fim de semana, a THW havia enviado cerca de 140 pessoal para a Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden.

A situação das inundações na Baviera permanece tensa em algumas áreas, e chuvas adicionais são esperadas. A polícia relatou que a situação nas áreas afetadas não mudou significativamente durante a noite. O Serviço de Informações sobre Níveis de Água (HND) prevê aumentos renovados nos níveis de água com a chuva que marca o início da semana.

No entanto, uma inundação semelhante à da Baviera em junho não é esperada. Entre outros fatores, o HND espera que os níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique aumentem novamente. A partir de quarta-feira, a situação é esperada para melhorar gradualmente, de acordo com os relatórios.

Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) espera chuva contínua dos Alpes aos pré-pés. É possível que haja chuvas generalizadas de 40 a 70 litros por metro quadrado, com até 90 litros em áreas paradas.

Em Passau, as águas das inundações do Danúbio e do Inn estão começando a recuar, embora minimamente. O nível do Danúbio em Passau foi registrado em 7,24 metros pela manhã, cerca de 20 centímetros abaixo do domingo à tarde. De acordo com os dados do Serviço de Informações sobre Inundações da Baviera, antes das tempestades e chuvas pesadas no sul e sudeste do estado no fim de semana, estava em torno de 5 metros na quinta-feira à noite.

Na ponte Marienbrücke do rio Inn em Passau, foram medidas 4,56 metros pela manhã, abaixo dos 5,03 metros do domingo à tarde. Na quinta-feira à noite, estava em torno de 2,50 metros.

Em Passau, os rios Danúbio, Inn e Ilz convergem. Algumas seções da cidade antiga foram inundadas no fim de semana, uma experiência familiar para os moradores.

Voluntários encheram sacos de areia contra as águas das inundações, e medidas de proteção contra inundações foram implementadas. "É fortemente recomendado não entrar em áreas inundadas!", alertou a cidade. O desenvolvimento da situação nos próximos dias permanece incerto.

