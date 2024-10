O New York Times vai abster-se de apoiar as eleições locais.

Um grupo de jornalistas notáveis de Nova York, composto por comentaristas políticos, editores e colunistas, está dando início a uma iniciativa para examinar potenciais candidatos a cargos mais altos. Eles afirmam que essa medida serve para preservar a legado deixado pelos meios de comunicação locais que estão em retirada.

De acordo com o editor-chefe do Semafor, Ben Smith, o título provisório para essa assembleia é o New York Editorial Board, que ele ajudou a criar recentemente. Descrita por Smith como "um grupo de jornalistas interrogando políticos", essa entidade auto-proclamada visa, em parte, responder à decisão do The New York Times, anunciada em agosto, de cessar as recomendações de candidatos nas eleições locais de Nova York.

Smith comentou, expressando seus sentimentos pessoais, " perhaps we can pressure The Times into reconsidering its civic obligations."

O timing dessa iniciativa se torna particularmente significativo após a recente acusação do prefeito de Nova York, Eric Adams, que pode levar a uma eleição especial não partidária em caso de sua renúncia. Vários potenciais substitutos já estão reunindo recursos. Independentemente do desfecho, a agitação crescente em torno da administração de Adams certamente aumentará a atenção para esse novo coletivo.

Smith revelou que o grupo realizará entrevistas públicas com os candidatos. Os membros individuais então compilam e divulgam seus achados, o que pode levar a recomendações.

Diferente dos conselhos editoriais típicos dos jornais, que consistem em jornalistas de opinião segregados da redação de uma publicação, o nascente New York Editorial Board é composto por uma mistura de editores de notícias, analistas e colunistas de toda a cidade.

"Isso aconteceu como resultado de conversas casuais entre amigos sobre preencher a lacuna para reuniões editoriais jornalísticas independentes e experientes que já atuavam como uma avaliação crucial para as figuras públicas", explicou Smith. "A jornalismo de interesse público também pode atuar como um contraponto aos grupos de interesse e negociações que dominam a política da maior cidade dos Estados Unidos."

A organização tira força da unidade, segundo sua hipótese, esperando que os políticos se sintam compelidos a se envolver devido à prestígio dos jornalistas locais com uma história que se estende por gerações.

O coletivo incluirá o apresentador da NY1 e analista político da CNN, Errol Louis; editor gerente da Vital City, Josh Greenman; editor executivo do The City, Alyssa Katz; colunista do Daily News, Harry Siegel; ex-editor do Gotham Gazette, Ben Max; e outros jornalistas respeitados.

Smith espera que o grupo inicie entrevistas com políticos após as eleições de novembro.

O New York Editorial Board, composto por jornalistas renomados, está utilizando plataformas de mídia para disseminar seus achados e análises, fortalecendo sua influência no mundo dos negócios. Diante da atual drama política em torno do prefeito de Nova York, Eric Adams, esse grupo visa fornecer insights críticos, oferecendo ao público uma alternativa robusta às práticas tradicionais de recomendação.

