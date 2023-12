O Natal será ameno, mas não branco, para muitas pessoas nos EUA

Este calor invulgar pode ser o presente perfeito para os viajantes de férias durante a semana, uma vez que reduzirá a probabilidade de tempestades de inverno perturbadoras. No entanto, alguns viajantes de última hora poderão não ter tanta sorte este fim de semana.

O período de 10 dias de férias que começa no sábado deverá ser o mais movimentado de sempre nos aeroportos dos EUA, de acordo com a previsão de férias de fim de ano da AAA. Ao todo, 115 milhões de americanos deverão viajar pelo menos 50 milhas de casa nesta época festiva. Eis o que muitos deles podem esperar.

Tudo limpo no Leste, mas problemas de viagem no Oeste

As condições serão secas e calmas para os viajantes na metade leste dos EUA até sexta-feira. Alguma chuva irá estender-se das planícies do sul até ao Midwest de sexta-feira para sábado, mas é improvável a ocorrência de chuvas fortes e inundações.

Há uma maior probabilidade de perturbações no tempo para viajar no Oeste esta semana, onde pelo menos duas tempestades poderão causar problemas. A primeira tempestade trará tempo húmido à Califórnia de quarta a sexta-feira. É possível que chova a baixa altitude em grande parte do estado, enquanto vários centímetros de neve cairão na Sierra Nevada.

Uma ameaça de inundação surgirá em partes do sul da Califórnia - especialmente nas áreas costeiras - à medida que repetidas rodadas de chuva constante e algumas tempestades se desenvolvem todos os dias até sexta-feira. O tempo tempestuoso chegará ao sudoeste ainda na sexta-feira e terá impacto na região até sábado.

Uma segunda tempestade perturbadora trará chuva a baixa altitude e neve a alta altitude para o Noroeste do Pacífico na sexta-feira e deslocar-se-á para as Montanhas Rochosas no sábado. Essas duas tempestades perturbadoras se combinarão para formar uma tempestade maior nas Montanhas Rochosas no final do sábado e espalharão neve de Montana ao Arizona e Novo México até domingo.

Uma grande faixa de chuva estender-se-á das planícies do sul e do vale inferior do Mississippi até ao Midwest no domingo, à medida que a tempestade da véspera de Natal expande o seu alcance. Juntamente com a chuva constante, podem surgir condições de brisa em toda a região central dos EUA.

A queda de neve pode dificultar as viagens na véspera de Natal em Denver e Salt Lake City, enquanto a chuva e algumas rajadas de vento fortes podem causar problemas de Dallas a Minneapolis.

Recordes em perigo no Natal

Normalmente, uma grande tempestade na região central dos EUA na véspera de Natal significaria neve para uma faixa muito mais extensa da região - mas este ano é diferente.

Temperaturas muito amenas e potencialmente recordes estão previstas para toda a região devido, em parte, à influência do El Niño, um padrão natural do oceano e do clima no Pacífico tropical que influencia o clima em todo o mundo.

As temperaturas até ao Natal estarão mais de 20 graus acima da média em algumas zonas do Midwest e cerca de 10 graus acima da média nas zonas mais a sul. Para muitos, parecerá mais o final de outubro ou o início de novembro, em vez do final de dezembro.

Os recordes diários de temperaturas máximas estão em risco no Upper Midwest no sábado e em grande parte do Midwest e das Planícies na véspera de Natal. O calor recorde estender-se-á provavelmente até ao dia de Natal no Midwest.

Prevê-se que a temperatura máxima em Minneapolis atinja os 40 graus no dia de Natal. A cidade normalmente só atinge os 20 e poucos graus no final de dezembro, mas poderá aproximar-se do seu dia de Natal mais quente de que há registo este ano.

Apesar de uma temperatura alta de 20 graus acima do normal na previsão, o recorde de calor está fora do alcance para o dia de Natal em Chicago. É provável que a temperatura máxima se situe em meados dos anos 50, o que é cerca de 15 graus mais quente do que a temperatura registada na cidade no Dia das Bruxas.

De facto, muitas das grandes cidades, desde Minneapolis e Chicago até St. Louis, prevêem um dia mais quente no Natal do que no Dia das Bruxas.

Com o calor e a chuva, também se regista uma quantidade reduzida de neve no solo, conhecida como cobertura de neve, em todos os EUA. De acordo com a NOAA, apenas 15,7% da área continental dos EUA tinha neve no solo na manhã de quarta-feira. A maior parte desta cobertura de neve encontra-se nas Montanhas Rochosas, com alguma nos terrenos elevados do Nordeste.

A queda de neve nas Montanhas Rochosas este fim de semana contribuirá provavelmente para aumentar ligeiramente a percentagem global de cobertura de neve. Mas pode não ser suficiente para evitar que este ano a cobertura de neve no Natal seja a menos extensa das últimas duas décadas.

Fonte: edition.cnn.com