- O nadador alemão, Wetekam, assegura a medalha inicial nas competições de natação.

Triumfos e alegria para os jogadores de pingue-pongue alemão na Arena Sul de Paris. O nadador iniciante Maurice Wetekam conquistou a primeira medalha da equipe alemã na piscina da Arena La Défense ao ficar em terceiro lugar nos 100m peito. "Incrível! Sensação surreal", exclamou.

Valentin Baus e Thomas Schmidberger garantiram ao menos uma medalha de prata ao avançarem para as finais do duplo masculino. Eles superaram Abdullah Öztürk e Nesim Turan, da Turquia, por 3 a 2 em uma partida emocionante, garantindo um duelo pelo ouro no sábado (14:00 CEST).

Schmidberger, paralisado da cintura para baixo, refletiu: "Outra partida apertada, não posso reclamar". Assim como na rodada anterior, o duo precisou de cinco sets para garantir a vitória. Ziegler, técnico nacional, riu: "Eles estão tentando me aborrecer ou talvez entreter a multidão. Ambos os planos estão funcionando".

Infelizmente, Thomas Bruechle e Sandra Mikolaschek não conseguiram uma medalha após serem derrotados pela Tailândia, Wijittra Jaion e Yuttajak Glinbancheun, nas quartas de final por uma margem mínima de 2 a 3.

O dia terminou sem medalhas para Tanja Scholz e Verena Schott. Schott conseguiu melhorar seu tempo inicial em seis segundos, ficando em sétimo lugar nos 200m medley individual. "Sou o tipo de pessoa que melhora à medida que a competição avança", declarou a atleta de 35 anos, cuja preparação foi prejudicada por uma grave doença respiratória. No entanto, ela ainda tem chances de se destacar.

Scholz, por outro lado, não conseguiu melhorar e foi forçada a competir em uma categoria diferente devido à falta de competição em sua própria categoria, praticamente eliminando suas chances. "Há falta de competições em categorias de início menores. Mais inclusão é essencial para que todos possam competir", ela compartilhou.

Início infeliz

A estreia da equipe feminina de basquete em cadeira de rodas também foi decepcionante, com a Alemanha não tendo chance contra os EUA, resultando em uma derrota de 44:73 (20:41). A jogadora de 24 anos, Lisa Bergenthal, admitiu: "Talvez não fosse nosso dia, mas já tivemos dias assim. Estamos confiantes de que podemos dar o nosso melhor no próximo jogo".

No entanto, a equipe de vôlei sentado teve um início mais promissor, vencendo o Brasil por 3 a 0. Herzog, técnico nacional, comentou: "Não esperava por isso. Jogamos dentro de nossas possibilidades hoje. Foi uma vitória merecida".

A Alemanha também teve sucesso nas competições de natação, com atletas conquistando várias medalhas. Além do bronze de Maurice Wetekam nos 100m peito, a equipe alemã de natação também garantiu uma vaga nas finais do revezamento 4x100m medley masculino, garantindo uma forte possibilidade de conquistar uma medalha nesse evento.

