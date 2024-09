O mundo do tênis experimenta atividade sísmica, enquanto o jogador é punido.

A situação de Jannik Sinner avança para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). A Agência Mundial Antidoping (WADA) está defendendo uma proibição significativa contra o número um do mundo, da Itália. Muito está em jogo neste cenário, já que Sinner está ansioso para limpar seu nome novamente.

O cenário do tênis continuou como de costume durante o fim de semana, com a ATP Tour promovendo seus atletas estrela, e Jannik Sinner participando de um clipe promocional para um evento lucrativo na Arábia Saudita. No entanto, a controvérsia de doping envolvendo o tirolês do sul está aumentando à medida que a WADA recorre contra sua absolvição no TAD.

A WADA argumenta que, de acordo com as regulamentações antidoping, Sinner foi responsável pela entrada da substância proibida Clostebol em seu sistema, e no mínimo, foi negligente. A possível penalidade: "uma proibição entre um e dois anos".

Isso poderia ser desastroso para o grupo isolado de celebridades esportivas de alto pagamento; uma punição severa para o número um, um jovem de 23 anos com um brilhante futuro pela frente, marcado pela etiqueta de "ofensor de doping" ao seu retorno.

O caso causa agitação, Sinner joga tênis

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) havia movido o caso para um tribunal independente, resultando em uma penalidade de dinheiro e pontos de prêmio deduzidos para as amostras positivas do torneio em Indian Wells em março. No entanto, nenhuma culpa ou negligência foi reconhecida, e Sinner nunca teve que servir uma suspensão.

Mesmo com seu caso ressurgindo, Sinner permanece no court, derrotando o russo Roman Safiullin em Beijing no fim de semana. O recurso da WADA, apresentado na quinta-feira, foi publicado logo após sua vitória. Sinner expressou sua decepção e surpresa com o rumo dos acontecimentos, observando que três audiências anteriores haviam corrido bem para ele.

Apesar disso, ele está completamente comprometido em cooperar, prometendo fornecer tudo o que for necessário para provar sua "inocência novamente". Ele tem dificuldade em entender por que três juízes adicionais precisariam reavaliar os mesmos fatos e documentos.

Alcaraz apoia Sinner: "Eu estou com ele"

Outros também expressaram suas opiniões. O campeão de Wimbledon Carlos Alcaraz expressou empatia por seu rival. "Eu estou com ele", disse o espanhol, esperançoso de que essa questão será resolvida rapidamente. A mídia italiana respondeu com fervor, acusando a WADA de tentar sabotar Sinner. "A WADA está determinada a parar Sinner", escreveu o "Corriere dello Sport". De acordo com o "Tuttosport", Sinner se envolveu na política duvidosa do esporte. O volátil astro do tênis australiano Nick Kyrgios comemorou com uma postagem no Instagram, "Hahaha, talvez não tão inocente depois de tudo, hein?"

Tanto a ITIA quanto as autoridades italianas antidoping mantiveram a decisão inicial, com a WADA não mostrando interesse em desafiar os resultados de Sinner em março antes do TAD. Isso inclui seus títulos do Masters em Miami e Cincinnati, sua vitória no torneio de grama em Halle/Westfalen e seu triunfo no US Open, garantindo seu segundo título de Grand Slam.

No entanto, Sinner ainda é responsável pelas amostras positivas, não seu fisioterapeuta que perdeu sua posição na equipe de Sinner após usar um spray de esteróides sem receita, colocando a equipe em uma enrascada. Esta é a versão de Sinner, que o tribunal acabou por endossar. Agora, os juízes do TAD decidirão seu destino. Até a

