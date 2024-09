O Mónaco ultrapassa o Barcelona, performances destacadas de Wirtz e Raya destacam informações adicionais da Liga dos Campeões na quinta-feira.

Nemhuma dos clubes de topo na quinta-feira começou a semana com uma vitória, um sofrendo uma derrota decepcionante enquanto o outro precisou de uma atuação excepcional do goleiro para garantir um ponto.

Os principais destaques das partidas de quinta-feira são os seguintes.

Monaco domina o Barcelona com um homem a menos

Após uma sequência de cinco vitórias na La Liga, o novo técnico do Barcelona, Hansi Flick, enfrentou seu primeiro revés quando o Barcelona foi derrotado de forma convincente pela AS Monaco.

Um cartão vermelho para Eric García por uma falta séria em Takumi Minamino deu uma vantagem significativa aos finalistas da Liga dos Campeões de 2004, que a Monaco aproveitou rapidamente.

"Hoje, a situação com um cartão vermelho após apenas 11 minutos mudou nosso plano de jogo. Temos que aceitar; tais incidentes acontecem", admitiu Flick aos repórteres após o jogo.

As coisas pioraram para o Barcelona no 16º minuto quando Maghnes Akliouche marcou um gol soberbo, cortando pela direita e finalizando para Marc-André ter Stegen no canto próximo.

O Barcelona conseguiu empatar pouco antes da marca de 30 minutos quando Lamine Yamal marcou um gol quase idêntico ao de Akliouche no outro extremo. O gol de estreia na Liga dos Campeões do jovem de 17 anos foi resultado de sua impressionante dobradinha contra o Girona no fim de semana.

No entanto, foi o atacante em ascensão do Monaco, George Ilenikhena, quem roubou a cena. Com o Barcelona pressionando continuamente, o jovem nigeriano marcou o gol decisivo no 71º minuto, mais uma vez batendo ter Stegen no canto próximo.

Ao realizar essa proeza, o jovem de 18 anos quebrou o recorde do Monaco para o jogador mais jovem a marcar na Liga dos Campeões, superando a marca anterior de Kylian Mbappé da temporada 2016/17, quando o Monaco chegou às fases eliminatórias do torneio pela última vez.

"Tivemos nossas chances, mas eles mereciam vencer", comentou Flick. "Disse à equipe para erguer a cabeça, pois eles estão abatidos, mas precisamos nos concentrar no domingo (contra o Villarreal), que é nosso próximo jogo. É hora de recuperar. Esperemos que os jogadores voltem com renovado vigor."

Heroísmo de David Raya salva o Arsenal

Após a vitória de 3-1 do Liverpool sobre o AC Milan e o empate em 0-0 do Manchester City com a Inter, a Liga dos Campeões recebeu seu terceiro confronto inglês-italiano da semana quando o Arsenal visitou a Atalanta.

Com a Atalanta sofrendo três derrotas em seus primeiros cinco jogos e o Arsenal vindo de uma vitória contra os rivais locais Tottenham Hotspur, muitos esperavam uma vitória fácil para os Gunners.

No entanto, a vitória confortável esperada exigiu uma atuação de ponta do goleiro David Raya para manter os placares empatados.

Após a Atalanta ser favorecida com um pênalti por uma falta de Thomas Partey em Éderson no início do segundo tempo, Raya fez uma defesa fantástica para a direita, antes de virar uma defesa incrível para a esquerda para negar o cabeceio de Retegui no rebote.

Apesar do placar final de 0-0 não ser o que o Arsenal esperava, poderia ter sido muito pior se não fosse pela influência de seu goleiro.

"Precisávamos de duas das defesas mais impressionantes que já vi em minha carreira de David para nos manter no jogo", afirmou o técnico Mikel Arteta. "A execução excepcional de David na defesa da primeira foi incrível. Embora eu pensasse que a segunda tinha cruzado a linha, David exibiu uma incrível resiliência ao manter a bola fora."

Florian Wirtz brilha em estreia na Liga dos Campeões

Levou apenas cinco minutos de futebol da Liga dos Campeões para o Florian Wirtz do Bayer Leverkusen marcar seu primeiro gol na competição.

O altamente talentoso Wirtz pareceu estar em outra liga contra o Feyenoord, disparando um chute feroz de pé esquerdo da beira da área no canto inferior para dar ao time de Xabi Alonso uma vantagem inicial.

Após o Álex Grimaldo dobrar a vantagem do Leverkusen, Wirtz voltou ao centro das atenções, finalizando um cruzamento de Jeremie Frimpong com um voleio no canto inferior com apenas oito minutos restantes antes do intervalo.

Um gol contra de Wellenreuther selou a vitória pouco antes do intervalo.

"Eu aproveitei muito hoje e estou muito feliz por ter marcado dois gols", disse Wirtz ao UEFA.com. "A vitória é o que importa, e agora estou ansioso para continuar meu bom desempenho nos próximos jogos. Acho que marcar mais de um gol em um único mês é uma grande conquista."

Wirtz juntou-se a Harry Kane, Michael Olise e Jamie Gittens como os únicos jogadores a marcar mais de um gol na Liga dos Campeões esta semana; todos os quatro jogadores representaram clubes alemães.

Início difícil para o formato do modelo suíço reformulado

O novo formato da Liga dos Campeões, que adota um modelo suíço para criar mais encontros entre os principais times europeus no início da temporada, tem enfrentado dificuldades para agradar aos fãs após uma série de partidas pouco emocionantes na primeira semana.

O reencontro da final da Liga dos Campeões de 2023 entre o Manchester City e a Inter de Milão foi o ponto alto da fase de grupos, mas terminou em um empate em 0-0, levando o meio-campista do City, Rodri, a expressar preocupações sobre o impacto do novo sistema – que acrescenta dois jogos a mais para cada equipe – na fadiga dos jogadores, o que pode levar a ainda mais tensão entre os jogadores a ponto de uma greve.

Nesta semana, com apenas um jogo em 0-0 entre times de ponta, os fãs expressaram suas preocupações sobre a aparente disparidade entre os times poderosos e os menos habilidosos.

A disparidade mais óbvia ficou evidente na vitória por 9-2 do Bayern de Munique sobre o Dinamo Zagreb. Torcedores do Bayern ergueram bandeiras com mensagens como "Muitos jogos demais", "Tratamento injusto" e "Desigualdade financeira excessiva", acompanhadas por uma bandeira maior que dizia "Volte às nossas raízes, mude o formato da CL".

Muitos torcedores expressaram esses sentimentos nas redes sociais. Um usuário postou: "Este novo formato da Liga dos Campeões é confuso e difícil de aceitar". Outro usuário escreveu: "Perde cinco jogos, depois vence Slovan Bratislava, Sturm Graz e Dinamo Zagreb. Apenas nove pontos te levam às oitavas. Quase sem competição até lá".

À medida que nos aproximamos das últimas sete semanas antes das fases eliminatórias, resta ver como esse novo formato se desenrolará. Talvez o tempo amorteça a insatisfação dos torcedores.

No entanto, mesmo que a insatisfação persista, sem dúvida toda a atenção estará voltada para a próxima rodada, quando a Liga dos Campeões volta ao jogo no dia 1º de outubro, com o Arsenal contra o Paris Saint-Germain sendo o principal jogo.

Resultados de quinta-feira

Em casa vs. fora (vencedores em negrito)

Crvena Zvezda (Estrela Vermelha) 1-2 Benfica

Feyenoord 0-4 Bayer Leverkusen

Stade Brestois 2-1 Sturm Graz

Atalanta 0-0 Arsenal

Atletico Madrid 2-1 RB Leipzig

AS Monaco 2-1 Barcelona

