O "Ministro da Felicidade" da Tunísia, Ons Jabeur, quer fazer mais história em Wimbledon

Este sábado não será diferente, com Jabeur a tentar tornar-se a primeira tunisina, a primeira árabe e a primeira africana a vencer um Grand Slam na Era Aberta.

"A Tunísia está ligada ao mundo árabe, está ligada ao continente africano", disse Jabeur aos jornalistas depois de ter conquistado o seu lugar na final de Wimbledon, onde irá defrontar Elena Rybakina, do Cazaquistão, ela própria uma jogadora que já fez história.

"Na região, queremos ver mais jogadoras. Não é como na Europa ou noutros países. Quero ver mais jogadoras do meu país, do Médio Oriente, de África".

Jabeur, de 27 anos, tem sido uma pioneira na sua região muito antes de chegar à final de sábado. No ano passado, tornou-se a primeira jogadora árabe a ganhar um título WTA e a entrar no top 10 da classificação de singulares.

A vitória no sábado, no entanto, seria a maior conquista de sua carreira.

"Muitas vezes imaginei-me a fazer o discurso, a segurar o troféu (de Wimbledon), a ver o troféu", disse Jabeur.

"Fiz tudo isso. Agora, preciso mesmo de segurar o troféu. É a única coisa que me resta. Mas eu acredito nisso. Sei que posso fazer isso.

Jabeur tem desfrutado de uma subida acentuada no ranking mundial nos últimos anos, entrando no top 50 pela primeira vez em 2020.

Venceu o seu primeiro de três eventos WTA no ano passado e conquistou os dois seguintes - em Madrid e Berlim - no início desta temporada, impulsionando-a para um recorde histórico de segundo lugar no mundo.

O seu sucesso em court, aliado ao seu comportamento amigável e descontraído fora dele, tornaram-na numa figura extremamente popular na Tunísia, onde ganhou a alcunha de "Ministra da Felicidade".

"Por vezes, os tempos são difíceis na Tunísia", disse Jabeur. "Quando vêem os meus jogos, dizem sempre que o desporto une as pessoas. Fico feliz por me seguirem. Estão a pressionar-me para fazer melhor. Espero que eu possa manter o título para sempre".

Jabeur perdeu apenas dois sets até agora em Wimbledon deste ano - contra Marie Bouzkova nas quartas de final e Tatjana Maria nas semifinais.

A alta e forte Rybakina, no entanto, perdeu apenas um set e é provável que seja a adversária mais difícil de Jabeur até agora, tendo desmantelado a campeã de Wimbledon de 2019, Simona Halep, na sua semifinal na quinta-feira.

Independentemente de quem ganhar, será feita história porque, quando as duas se encontrarem no Centre Court, será coroada uma vencedora de Wimbledon pela primeira vez e a Tunísia ou o Cazaquistão celebrarão o seu primeiro campeão de singulares do Grand Slam.

Rybakina, nascida e criada em Moscovo, mudou a sua lealdade da Rússia para o Cazaquistão há quatro anos - uma mudança que parece particularmente pertinente no torneio deste ano, dada a decisão dos organizadores de Wimbledon de excluir os jogadores russos e bielorrussos no meio da guerra em curso na Ucrânia.

"Estou a jogar pelo Cazaquistão há muito tempo", disse Rybakina aos jornalistas na quinta-feira, quando questionada sobre a sua nacionalidade.

"Estou muito feliz por representar o Cazaquistão. Eles acreditaram em mim. Não há mais dúvidas sobre o que sinto. O meu percurso como jogadora do Cazaquistão já dura há muito tempo: Joguei nos Jogos Olímpicos, na Fed Cup".

Tal como Jabeur, Rybakina está a desfrutar do melhor torneio de Grand Slam da sua carreira, nunca tendo passado dos quartos de final.

As duas jogadoras já se defrontaram três vezes, com Jabeur a vencer duas vezes, incluindo o seu mais recente encontro em Chicago, no ano passado.

A final de sábado será uma prova de estilos contrastantes: Jabeur traz uma variedade divertida de golpes para o seu jogo, empregando slice e drop shots para um bom efeito, enquanto Rybakina traz poder - da linha de base, bem como com seu saque.

A jogadora de 23 anos fez 49 ases até agora neste torneio - mais 19 do que qualquer outra jogadora - e registou o segundo serviço mais rápido do sorteio feminino, a 122 milhas por hora.

Jabeur está bem ciente dos desafios que a sua adversária irá colocar.

"Ela serve muito bem, por isso o meu principal objetivo é devolver o máximo de bolas que conseguir, para a obrigar a trabalhar muito para ganhar o ponto", disse Jabeur.

"Já joguei contra ela algumas vezes. Sei que ela consegue bater com muita força e fazer muitos winners. Sei que o meu jogo a pode incomodar. Tento concentrar-me mais em mim, fazer muitos slices, tentar fazê-la trabalhar muito."

Mas para a chamada "Ministra da Felicidade", o jogo de sábado será também para desfrutar da ocasião - um momento que Jabeur pensava nunca vir a experimentar na sua carreira.

"No geral, tento desfrutar do ténis, porque às vezes é difícil fazê-lo quando se joga todas as semanas, quando se perde todas as semanas. É muito difícil.

"Mas, para mim, tive de me lembrar porque comecei a jogar ténis, que tipo de alegria o ténis me dá. Assim que me lembro disso, fico animado, motivado para ir jogar os próximos jogos."

Fonte: edition.cnn.com