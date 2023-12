O meu tempo ainda não acabou: A estrela do futebol Alphonso Davies fala sobre NFTs, TikTok, sucesso no Bayern e o futuro

Refugiado, cujos pais tiveram de fugir da guerra civil, o futebolista do Bayern de Munique já ganhou mais troféus do que a maioria dos jogadores sonha ganhar numa carreira.

Mas Davies não está apenas interessado em entreter os adeptos de futebol no relvado. Ele conquistou um número gigantesco de seguidores no TikTok, postando online para "colocar um sorriso no rosto de alguém", assim como no seu próprio rosto.

"Quando se faz um vídeo ou um TikTok, é preciso gostar do próprio conteúdo", diz ele a Amanda Davies , da CNN Sports.

Uma vida fora do futebol

Os fãs apreciam claramente o humor satírico de Davies.

No ano passado, ele se tornou viral depois de criar uma reencenação de um homem só da amada série de comédia "Brooklyn Nine-Nine", fazendo sincronia labial durante uma cena de formação da polícia. Ele interpreta os papéis do policial nova-iorquino Jake Peralta, de Andy Samberg, de uma testemunha e de cada um dos suspeitos, harmonizando ao som de "I Want It That Way", dos Backstreet Boys.

Apesar de ser um sketch tecnicamente difícil de produzir, ele diz que é o seu sketch favorito que criou até agora.

"Demorou quase 45 minutos a fazer porque tive de mudar de roupa e coisas do género, acertar nas palavras", diz. "Foi divertido de fazer. Recebi muitos comentários positivos sobre esse vídeo."

Ele espera publicar conteúdos que entretenham o seu público, independentemente de o seguirem pelas suas conquistas futebolísticas ou pelo seu sentido de humor. "Mantém-me ocupado e não mostra apenas o Alphonso Davies futebolista, mostra também o Alphonso Davies pessoa".

"Mostra-lhes que tenho uma vida fora do futebol".

Lidando com o ódio

Mas se Davies gosta da sua presença nas redes sociais porque lhe dá a oportunidade de se conectar com os fãs, ele também experimentou o perigo de existir como um homem negro no centro das atenções.

Em dezembro de 2020, ele e a namorada - a avançada do Paris Saint-Germain Jordyn Huitema - revelaram que tinham sido alvo de insultos racistas depois de terem partilhado uma fotografia deles de férias em Ibiza, em agosto.

Na altura, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, saiu em defesa do casal.

"A exclusão, a discriminação, o ódio e a violência, sob todas as formas, não têm lugar no nosso mundo. Independentemente da nossa origem, o futebol oferece-nos a todos um lar", declarou ao jornal alemão Bild.

"O futebol tem o poder de ligar as pessoas. Como FC Bayern, queremos sempre contribuir para isso", acrescentou Hainer.

Davies continua a receber comentários de ódio, mas não se deixa abater. "Há muita gente que nos vai odiar, nem toda a gente vai gostar de nós", diz ele. "Fui criado com boas pessoas [...] que me mantiveram forte".

"Algumas pessoas têm coisas feias para dizer, mas eu sei que estão apenas atrás de um ecrã a escrever. Isso não me afecta realmente".

Eliminar os abusos racistas sustentados em linha é algo que os organismos que regem o desporto ainda não conseguem resolver.

Poucas semanas depois de alguns dos maiores intervenientes do futebol inglês terem participado num boicote nas redes sociais para tentar combater o problema, o avançado do Manchester United, Marcus Rashford, foi alvo de comentários racistas de ódio após a derrota da sua equipa para o Villarreal na final da Liga Europa.

"As coisas que aconteceram com Marcus Rashford depois da final da Liga Europa foram horríveis de se ver", diz Davies. "Somos futebolistas, mas também somos humanos. Respiramos, dormimos e comemos como toda a gente".

"Acho que os jogadores que estão a receber este ódio, lidam bem com ele [...] Não é fácil de ver, é muito difícil."

"Desde pequeno que sei que as pessoas têm ideias diferentes, opiniões diferentes sobre tudo", acrescenta.

"Se nos mantivermos fiéis a nós próprios, acho que nada disso nos pode afetar."

Retribuição

Em junho, Davies aproveitou a última tendência digital para lançar a sua primeira coleção de fichas não fungíveis (NFT), que incluía três peças únicas de arte virtual criadas pelo ilustrador norte-americano Jack Perkins.

Antes de lançar cada desenho, Davies reuniu os seus seguidores online com uma campanha social, que permitiu aos fãs votar em cada aspeto dos desenhos da coleção.

Os três vencedores da campanha receberão uma edição limitada da NFT, juntamente com a oportunidade de um destinatário de um bilhete dourado conhecer Davies e ser presenteado com uma camisola autografada do vencedor da Liga dos Campeões da UEFA.

A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, hospedará e negociará os NFTs em seu mercado de NFT.

"Foi uma ótima maneira de alguns artistas mostrarem seu trabalho", diz ele. "A arte digital é algo diferente [...] Achei que era uma ideia legal de se envolver."

A incursão de Davies no mundo da arte digital e da moeda criptográfica é feita por uma boa causa: 20% dos fundos serão doados a várias instituições de caridade para ajudar os palestinianos.

"Tenho pessoas próximas do meu coração que são desse país. Vi o que se está a passar e acho que foi uma decisão rápida para mim apoiá-los", diz ele.

"Tudo o que se está a passar lá, acho que toda a gente merece ser respeitada [...] e tratada com dignidade."

A defesa das pessoas deslocadas em todo o mundo é uma questão que o afecta profundamente. O jovem de 20 anos pode ser o rosto do futebol canadiano, mas teve uma origem humilde. Davies nasceu num campo de refugiados do Gana, filho de pais liberianos que estavam a fugir da guerra civil do seu país.

"Eu estava num campo de refugiados, as pessoas ajudaram-nos e eu só quero retribuir-lhes", diz ele. "Acho que é uma boa coisa a fazer."

Migração para o Canadá

Aos cinco anos de idade, Davies deixou o campo de refugiados de Buduburam, no Gana, com os seus pais e mudou-se para começar uma nova vida em Edmonton, no Canadá.

"Quando os meus pais vieram para o Canadá, contaram-me algumas histórias sobre o tempo que passaram no Gana. É triste, foi uma época dura e difícil", diz ele. "Ao crescer a ouvir estas histórias, só quero dar uma vida melhor à minha família."

A sua mãe e o seu pai trabalhavam muitas horas para sobreviver. O próprio Davies ajudou a criar os seus dois irmãos mais novos enquanto frequentava a Escola Católica Madre Teresa, onde os seus talentos foram descobertos pela primeira vez.

Nicholas Soccer Academy e, aos 14 anos, foi inscrito no programa de residência do Vancouver Whitecaps - um esquema de desenvolvimento que o tornaria o primeiro jogador nascido na década de 2000 a jogar na MLS.

No ano seguinte, Davies se tornou cidadão canadense e, no mesmo dia, recebeu sua primeira convocação para a seleção, tornando-se o jogador mais jovem da história do futebol masculino do Canadá.

Embora não tenha muitas recordações da sua vida no Gana, olhando para trás, diz que o sacrifício dos seus pais alimenta a sua ambição e sentido de objetivo. "É uma história que faz parte de mim e, olhando para trás, nem acredito que conseguimos sair, o que foi fantástico."

"Lembro-me do quanto eles [os pais] trabalharam para libertar a família. Sempre que entro em campo, é por eles."

Sucesso inicial no Bayern

Desde que se juntou ao Bayern na janela de transferências de janeiro de 2018, Davies teve um sucesso incrível com o clube.

Ele conquistou seis troféus com o técnico Hansi Flick, todos no espaço de 12 meses, incluindo seu terceiro título da Bundesliga nesta temporada e sua primeira Liga dos Campeões em 2020.

Mas quando chegou ao clube, ficou impressionado com a lendária equipa inicial e a sua história folclórica.

Descreve a primeira vez que entrou no balneário, vendo as fotografias dos seus novos colegas de equipa na parede, como uma experiência "incrível".

"Não dá para explicar com palavras [...] Na minha cabeça, eu estava pensando que não tem como essas pessoas serem reais", diz ele. "E depois o Robben entra na sala, e é um tipo a sério, não é uma caricatura".

"Apertei-lhe a mão e ele apresentou-se, muito educado, um tipo humilde, foi fantástico", acrescenta. "Tudo o que consegui, foi fantástico [...] quando tive a minha oportunidade, disse a mim próprio: 'Aproveita a tua oportunidade', e aproveitei-a."

Ele admira especialmente o ex-companheiro de equipe David Alaba, que se juntou ao Real Madrid depois de mais de 10 anos no clube bávaro. "Fiquei muito entusiasmado por conhecer o David Alaba porque, obviamente, quando éramos pequenos, ele era um exemplo para a maioria dos miúdos lá da terra."

Estou animado para o futuro

Davies está se preparando para novas mudanças no horizonte, com Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, pronto para assumir o lugar de Flick como técnico do clube na próxima temporada.

"Sabemos que ele é um bom treinador. Ele tem novas ideias, um novo estilo de jogo", diz. "Sabemos que ele é mais jovem no mundo dos treinadores, mas isso não importa [...] ele vai chegar e realmente trazer a sua sabedoria e o que sabe para o clube de futebol."

Apesar da mudança de guarda, as aspirações de Davies para o clube continuam as mesmas, com a intenção de ganhar a Liga dos Campeões em 2022 e conquistar seis troféus numa só época.

"Sabemos que não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. Mas sinto que, com a equipa, podemos voltar a fazê-lo".

"O meu tempo ainda não acabou no Bayern. Ainda tenho muitos mais anos lá e muitos mais troféus para ganhar, por isso estou entusiasmado com o futuro."

Desde que sofreu uma rotura no tornozelo esquerdo durante a preparação do Canadá para a Gold Cup, o Bayern anunciou em julho que Davies iria passar algum tempo "à margem" e em reabilitação em Munique.

Desde então, Davies regressou aos treinos. O primeiro jogo do Bayern na Bundesliga é contra o Borussia Monchengladbach, na sexta-feira, 13 de agosto.

