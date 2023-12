"O meu dia a dia é difícil": Rafael Nadal sofre de uma lesão crónica no pé antes do Open de França

O 21 vezes campeão de Grand Slam perdeu grande parte da época passada com a lesão e diz que ainda está a aprender a viver e a jogar com as dores.

O espanhol pareceu ter dificuldades no final do seu último jogo, na quinta-feira, ao perder contra Denis Shapovalov no Open de Itália.

"Sou um jogador que vive com uma lesão - não é nada de novo. É algo que está presente", disse Nadal aos jornalistas após o jogo.

"Infelizmente, o meu dia a dia é difícil, honestamente. Mesmo assim, estou a esforçar-me muito... pode ser frustrante o facto de muitos dias não conseguir treinar da forma correcta."

No início de maio, Nadal disse aos meios de comunicação social, após a sua dramática vitória nos oitavos de final contra David Goffin no Open de Madrid, que tinha uma "lesão crónica que não tem tratamento".

E prosseguiu: "Quando jogo, às vezes dói-me o pé. Se me vissem todos os dias, não ficariam preocupados. Tenho sempre dores no pé, sobretudo depois de um jogo de três horas ou de um treino longo. Acabo por andar um pouco mal.

"Mas tenho uma lesão crónica que não tem tratamento. Faz parte da minha vida, e essa é a desvantagem de não poder terminar o jogo mais cedo. A curto prazo, acho que estou bem, fisicamente falando, mas também, falando dos meus pés, eles têm de se adaptar à competição."

Treinar com "dor

O jogador de 35 anos conseguiu um regresso notável após a longa paragem por lesão do ano passado, vencendo o Open da Austrália em janeiro, mas diz que o problema do pé tem sido "difícil".

O tenista confirmou que vai levar o seu médico para o Open de França, a fim de gerir a lesão da melhor forma possível.

"A primeira coisa que preciso de fazer é não ter dores para treinar", acrescentou Nadal, que só agora regressou de uma lesão nas costelas sofrida em Indian Wells, em março.

"É verdade que durante o Open de França, Roland Garros, vou ter o meu médico comigo. Por vezes, isso ajuda porque podemos fazer coisas.

"Nos dias positivos e nos dias negativos, é preciso ficar e valorizar todas as coisas que me aconteceram de forma positiva."

Roland Garros decorre entre 22 de maio e 5 de junho.

