Destaques da história

O meu caminho ou a autoestrada: O credo de Niki Lauda na Fórmula 1

Niki Lauda, lenda da Fórmula 1, desafiou a sua família rica para seguir uma carreira nas corridas

O austríaco impressionou o duro chefe de equipa Enzo Ferrari apesar de criticar o seu carro

Depois de um acidente mortal em 1976, Lauda regressou ao carro passados apenas 42 dias

Lauda ganhou mais dois títulos mundiais antes de se retirar pela segunda vez em 1985

O piloto austríaco de Fórmula 1 conseguiu uma das maiores reviravoltas do desporto, depois de recuperar de queimaduras e lesões pulmonares fatais num acidente horrível na Alemanha em 1976, para ganhar mais dois títulos mundiais.

Mas o triplo campeão mundial, que morreu aos 70 anos, não acreditava em milagres nem no sentimento do ecrã de cinema.

O austríaco construiu o seu próprio legado desafiando não só a morte na pista, mas também a sua família, patrões e arqui-rivais ao longo do caminho.

"Eu sigo o meu próprio caminho", disse Lauda ao programa The Circuit da CNN em 2013.

"Graças a Deus, aprendi no desporto que não há desculpas. É muito simples, se fores primeiro, segundo ou terceiro, não há discussão.

"Se alguma coisa correr mal, olha primeiro para ti - o que é que eu fiz de errado?

"Só vejo preto e branco, não tenho áreas cinzentas e odeio-as.

"Tento analisar, tomar a decisão, mesmo que seja a errada, é melhor do que não tomar nenhuma decisão, porque se não tomarmos nenhuma decisão nunca descobrimos o que temos de fazer. "

LER: Lauda, tricampeão de F1, morre aos 70 anos

Piloto audacioso

Lauda nasceu no seio de uma família austríaca abastada, quatro anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas apesar de ter crescido com privilégios, aprendeu rapidamente que teria de fazer o seu próprio caminho no mundo.

A sua família não aprovava as ambições de corrida do filho adolescente. Quando Lauda encontrou um banco austríaco para patrocinar a sua estreia na equipa de F1 da March, o seu avô - que, por acaso, fazia parte do conselho de administração do banco - recusou o negócio.

Ele disse: "Nem pensar! Se este é o meu neto, não o vão patrocinar", disse Lauda.

"Fiquei mesmo chateado com ele e disse: 'Deixem-me em paz, é um assunto meu'. Depois comecei a correr à minha maneira".

LEIA: 'Rush' revive a morte ou os dias de glória da F1

Lauda financiou o seu próprio caminho para a grelha de partida da F1, estreando-se no Grande Prémio da Áustria de 1971 pela pouco competitiva equipa March.

A sua decisão de contrair novos empréstimos bancários para financiar a sua carreira na F1 deu frutos no final de 1973, quando assinou contrato com a Ferrari - mas mesmo nesta nova era com a equipa mais emblemática do desporto, Lauda continuou a fazer as coisas à sua maneira.

"Lembro-me do meu primeiro teste em Fiorano", recordou. "Conduzi as primeiras voltas e o (fundador da equipa) Enzo Ferrari estava lá com o seu filho Piero para traduzir.

"Ferrari disse: 'Então, miúdo, o que achas deste carro?

"Eu disse que o carro era uma porcaria. E o Piero disse: 'Não podes dizer isso. Não podes dizer ao meu pai que o carro é uma porcaria porque ele põe-te na rua. Diz-lhe que não presta, soa um pouco melhor'.

"Ele disse-lhe e o velhote ficou mesmo chateado por eu ter criticado um Ferrari."

LEIA: Os acidentes que mudaram a Fórmula 1

Sorte de estar vivo

Lauda logo ganhou o respeito de "Il Commendatore", um defensor do amor duro que o austríaco descreveu como "o cara mais carismático que já conheci em toda a minha vida".

Em 1975, conseguiu cinco vitórias e conquistou o seu primeiro título mundial com a potência italiana - mas na época seguinte o destino interveio cruelmente.

À entrada para o Grande Prémio da Alemanha, no famoso circuito de Nurburgring, que tinha pedido aos seus colegas pilotos para boicotarem devido à sua má configuração de segurança, Lauda liderava a luta pelo título de 1976.

Saiu da corrida a lutar pela sua vida.

O Ferrari de Lauda transformou-se numa bola de fogo após um acidente na segunda volta. Foi retirado das chamas com queimaduras graves e danos nos pulmões. No hospital, mais tarde nessa noite, foi-lhe administrada a extrema-unção por um padre.

Tipicamente, Lauda via as coisas de forma diferente. Aos 27 anos, reuniu a sua vontade de ferro para encontrar um caminho de regresso.

Apenas 42 dias após o acidente na Alemanha, Lauda estava de volta ao cockpit de um Ferrari e a correr para defender o seu título no Grande Prémio de Itália.

Foi um regresso que desafiou os médicos e os seus rivais. Lauda considerou-a a decisão mais corajosa da sua carreira na F1.

"Em primeiro lugar, eu sabia do perigo", disse Lauda, que usava um boné de basebol para esconder as cicatrizes deixadas pelo seu acidente.

"Fui a todos os acidentes, mesmo que não estivesse envolvido ou não os tivesse visto, para perceber o que aconteceu.

"O acidente não me surpreendeu porque eu sabia que era perigoso. Disse a mim próprio: 'Tive sorte, ainda estou vivo, por isso, já que estou vivo, que Deus me ajude, vamos tentar'.

"Este era o grande desafio... um regresso. Para mim, era claro que quanto mais tempo esperasse, mais difícil seria, porque mais preocupações começaria a acumular.

"Tinha de o fazer o mais rapidamente possível para ultrapassar estes problemas e continuar a correr como antes."

Lauda participa na corrida Hahnenkamm si a 20 de janeiro de 2018 em Kitzbuehel, Áustria.

Momentos marcantes

Mas foi outra decisão corajosa que decidiu o título de F1 nessa época.

Lauda recusou-se a correr sob chuva torrencial no decisivo Grande Prémio do Japão, que deu a coroa ao seu rival James Hunt.

"Eu tomaria a mesma decisão hoje", disse Lauda em 2013. "Foi uma estupidez correr."

A história desses momentos decisivos foi transformada em "Rush", um filme do fã de F1 e realizador Ron Howard.

Para Lauda, a sua auto-determinação guiou-o ao longo da sua vida.

Depois de ganhar um segundo título com a Ferrari e de se mudar para a equipa Brabham, abandonou a F1 quando faltavam duas corridas para o final da época de 1979.

Lauda disse que "estava farto de andar em círculos" e que uma nova carreira como chefe de uma companhia aérea o aguardava.

No entanto, uma segunda vinda para a McLaren trouxe-lhe o seu terceiro e último título mundial em 1984, antes de se seguir uma inevitável segunda reforma.

Lauda tornou-se uma voz opinativa mas respeitada no círculo interno do paddock da F1, onde patrulhava como presidente não executivo da equipa Mercedes e analista de televisão.

Se "Rush" é o filme da sua vida, a banda sonora tem de ser "My Way" de Frank Sinatra.

"Não quero mudar", insistiu Lauda. "Vou continuar assim até ao fim da minha vida."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com