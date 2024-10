O mercado de transferências de futebol enfrenta "desordem" ou "caos".

O mercado de transferências de futebol passará por uma transformação significativa em breve? O defensor de longa data Lassana Diarra tem defendido seu caso no Tribunal de Justiça Europeu há algum tempo, e uma decisão está prestes a ser anunciada. Prever o impacto no futebol está provando ser desafiador.

Seremos testemunhas de "caos" no mercado de transferências? Uma versão moderna do caso Bosman? A indústria internacional do futebol está de olho na decisão do Tribunal de Justiça Europeu desta semana. Especialistas sugerem que a decisão Diarra, que deve sair em breve, pode potencialmente revolucionar a indústria do futebol.

Especialistas em direito esportivo belga, Robby Houben, Oliver Budzinski e Melchior Wathelet, escreveram uma peça de opinião, afirmando que o resultado provável de Diarra "pode potencialmente levar ao colapso do sistema de transferências no futebol como o conhecemos".

Se Diarra tiver sucesso, as consequências podem ocorrer rapidamente. Especialista em direito da concorrência, Mark E. Orth, especula que com a decisão do ECJ sobre Diarra, a competição entre os clubes pelos principais talentos aumentará ainda mais. Jogadores de ponta podem se tornar ainda mais caros, ele sugeriu ao "Kicker". Os acordos contratuais podem acabar tendo menos poder: "No futuro, um jogador pode facilmente ingressar em um novo clube, mesmo que ainda tenha um contrato existente".

A oportunidade perdida de Diarra de ingressar em um novo clube

A confusão que colocou em questão o sistema internacional de transferências começou em 2014. Após sua saída do Lokomotiv Moscow devido a reduções salariais, apenas um ano em seu contrato de quatro anos, Diarra, que também jogou pelo Real Madrid, Arsenal FC e Chelsea FC, acabou sendo processado por seu ex-clube por quebra de contrato.

A FIFA aplicou uma multa de mais de dez milhões de euros em Diarra, uma penalidade posteriormente mantida pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Qualquer clube interessado em contratar Diarra era obrigado a contribuir para essa multa pesada. O clube belga da primeira divisão Royal Charleroi acabou não contratando Diarra, assim como outros clubes. Diarra e sua equipe jurídica, que já tinha defendido Bosman, optaram por recorrer à justiça contra a FIFA.

Eles argumentam que o sistema atual viola o direito dos trabalhadores à livre circulação e as regras antitruste. Em abril, Maciej Szpunar, Advogado-Geral do Tribunal de Justiça Europeu (TJUE), concordou em princípio. "É altamente improvável que as regras da FIFA que regem o status de transferência dos jogadores não sejam restritivas", argumentou em sua opinião: "As provisões contestadas claramente limitam as oportunidades que os jogadores têm de ingressar em diferentes clubes".

Agora, todos esperam ansiosamente pelo veredicto dos juízes do TJUE, que pode resultar em "caos", segundo o jornal britânico "Guardian". No passado, o TJUE já alterou significativamente o mercado de futebol ao implementar a chamada decisão Bosman, que pôs fim à tradição de exigir taxas de transferência mesmo após o término do contrato de um jogador. Bosman completa 60 anos nesta quinta-feira e certamente observará se o negócio multibilionário mudará novamente, 29 anos depois.

Se o TJUE decidir a favor de Diarra, isso pode levar a uma mudança significativa nas negociações de transferências de futebol. Com os acordos contratuais tendo menos poder, os principais jogadores de futebol podem se tornar ainda mais cobiçados por vários clubes.

A decisão iminente do TJUE no caso de Diarra tem o potencial de causar uma grande perturbação no mercado de transferências de futebol, especialmente se resultar em uma redução do poder dos acordos contratuais.

