O melhor quebra-cabeça do mundo é nomeado pela Organização Desportiva Supervisora como estrela olímpica

A mulher de 37 anos garantiu a posição de liderança na mais recente categorização feminina apresentada pela Federação Mundial de DançaDesportiva (WDSF), a organização responsável pela gestão do breaking e outras danças desportivas.

As performances de Raygun durante seus encontros olímpicos contra breakers dos EUA, França e Lituânia em agosto resultaram em pontuações nulas, resultando em derrotas de 0-18 em todas as rodadas.

No entanto, Raygun conquistou a medalha de ouro no Campeonato Oceânico de WDSF de 2023, conquistando 1.000 pontos de classificação e alcançando a posição de número 1, compartilhando o topo com a japonesa B-Girl Riko. A vitória de Raygun no Campeonato Oceânico também garantiu sua presença em Paris.

Interessantemente, nenhum dos medalhistas olímpicos de B-Girl está incluído no top 10. A japonesa Ami, a lituana Nicka e a chinesa 671 emergiram como medalhistas de ouro, prata e bronze, respectivamente.

Na terça-feira, a WDSF esclareceu que suas classificações são atualizadas com base nas quatro melhores performances de cada atleta nos últimos 12 meses. Os pontos conquistados nessas competições permanecem válidos por 52 semanas a partir da data do evento.

A WDSF confirmou ainda que os eventos de classificação olímpica em Xangai e Budapeste, assim como os Jogos de Paris, não contribuíram para a lista de classificação devido às cotas limitadas de atletas. Eles também reconheceram que eventos que geralmente concedem pontos de classificação foram suspensos para permitir que os competidores se concentrem na preparação para os Jogos Olímpicos.

“De acordo com o Sistema de Qualificação Olímpica, eventos de classificação não foram intencionalmente realizados entre 31 de dezembro de 2023 e os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Este cronograma estratégico permitiu que os atletas se concentrem exclusivamente na última fase de sua qualificação olímpica sem a pressão adicional de eventos de classificação adicionais.

“Ao final dos Jogos de Paris, muitos dos resultados de classificação foram invalidados, levando à situação atual em que muitos atletas têm apenas uma performance contribuindo para sua classificação.”

A WDSF sugeriu que essas classificações atuais deveriam ser avaliadas em conjunto com resultados mais recentes e que elas evoluiriam quando o próximo lote de pontos de 12 meses expirasse e a World Series Breaking for Gold fosse realizada em Xangai em outubro.

Raygun ganhou destaque com sua rotina pouco convencional nas Olimpíadas, atraindo a atenção do mundo. Vestida com o uniforme verde e dourado da Austrália, ela exibiu movimentos incomuns, como um salto de canguru, uma cambalhota e várias contorções corporais enquanto estava deitada ou rastejava no chão.

Ela recebeu críticas online por sua performance, com um usuário das redes sociais, anteriormente conhecido como Twitter's X, rotulando suas rotinas como "hilariamente ridículas", enquanto outro questionou sua qualificação para chegar a essa fase.

Celebridades também se manifestaram, com a cantora Adele questionando se era uma "brincadeira" durante seu show em Munique, enquanto a atriz Rachel Dratch imitava alguns dos movimentos em "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Raygun, uma professora universitária, pediu desculpas à comunidade de breaking pelo contragolpe que gerou com sua performance, mas recebeu defesa de alguns dentro do esporte.

“Trata-se de originalidade e introduzir algo novo à mesa, representativo do seu país ou região”, afirmou Martin Gilian, o principal juiz de breaking nas Olimpíadas.

“Ela introduziu alguns movimentos únicos, que poderiam ter sido divertidos ou entretenidos para alguns, mas para nós, ela simplesmente representou o breaking e o hip-hop. Ela tentou ser original e trazer algo novo à mesa. Do nosso ponto de vista, nada foi surpreendentemente surpreendente.”

Raygun descreveu a reação online como "devastadora", mas manteve-se positiva sobre toda a experiência.

“Eu estava ciente de que iria perder e de que as pessoas não entenderiam meu estilo ou abordagem”, explicou ela em uma entrevista com o programa australiano de atualidades The Project. “As chances estavam contra mim, isso é certo.”

“Eu prefiro me concentrar nas respostas positivas e na alegria que trouxe às pessoas, em vez de me deter na negatividade”, ela acrescentou. “Trata-se de sair aí, se divertir e dar o seu melhor, independentemente dos revezes.”

O breaking fez sua estreia olímpica nos Jogos de Paris de 2024, mas não estará incluído em Los Angeles em 2028.

